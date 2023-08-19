人民网北京8月19日电 （记者栗翘楚）近日，海关总署发布数据显示，今年1-7月，我国出料加工贸易进出口值为34.7亿元人民币，比去年同期增长248.9%。其中，出口15.9亿元人民币，进口18.7亿元人民币，分别比去年同期增长317%和206.3%。

何为出料加工贸易？根据海关总署2016年发布的《关于出境加工业务有关问题的公告》中解释，出境加工货物的出口和复进口应在同一口岸，企业填报出口货物报关单，监管方式为“出料加工”；而“出境加工”则是指我国境内企业因生产所需，将全部或部分原材料、零部件、包装物料等提供给境外生产企业，借助境外劳动力开展加工或装配后，再将制成品复运进境。

近日，在威海某机械公司内，一批2040个滚柱滑轨在韩国进行热处理加工后复运进境，在经威海海关验放后，即被企业根据订单计划发往国内其它工厂，继续投入到大型机床生产中。

“通过‘出境加工’模式，公司委托境外企业加工，不仅节约了进口税费，还进一步解决了技术工艺的难题，提高了产品竞争力。”公司总经理崔钟根表示，运用该模式后，企业产能得到进一步释放，生产成本预计降低10%以上，对提升企业竞争力有很大帮助。“每年出境加工的货值大概在6000万元，为我们节省税费成本约700万元。”

“‘出境加工’可以让企业充分利用国内国际两种资源、两个市场，在时间、成本等方面实现了减负赋能。”威海海关保税监管二科科长乔学杰介绍，自开展“出境加工”业务以来，威海海关已为辖区企业办理出境加工电子账册10本，备案货值7.69亿元。

从海关数据可以看出，出料加工贸易增速迅猛，主要因为这一贸易方式刚刚兴起，基数较小。北京师范大学经济与工商管理学院教授戴觅接受人民网记者采访时表示：“目前，出料加工贸易从交易商品范围和贸易伙伴范围来看都还比较有限，增长虽然迅猛，但总量还很小，未来仍有较大发展空间。”

近日，宁波某科技有限公司的工作人员把一批汽车零部件打包后运往荷兰，由国外企业进行电镀加工，再复运进境用以企业生产。

“随着国内汽车产业的大力发展，对产品品质和要求也不断提高。采用出料加工贸易方式，可以利用境外技术，给我们带来了极大便利。这次我们总共备案了50万个产品，随着后续订单量的稳定，预计将会有更多的产品通过出料加工这种‘两头在内’‘中间在外’的方式进出口。”该公司销售负责人说。

“从来料加工和进料加工的‘两头在外’，到出料加工的‘两头在内’，一方面，反映了我国在全球分工体系中越来越向上游延伸，由最初的负责下游组装逐步过渡到中上游的材料和零部件供应；另一方面，也反应了我国‘双循环’战略下国内市场越来越重要，需要更好地利用外部资源来为国内市场服务。通过出料加工，我国可以更好地利用其他国家和地区的技术或者劳动力资源来满足国内市场的需求，实现国内外在价值链不同环节上的优势互补。”戴觅说。（实习生吕婧暄对此文亦有贡献）

(责编：郭思邈、吕骞)

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