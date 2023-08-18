人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）公共交通作为综合交通建设的重要组成部分，是城市发展的重要基础脉络，乘坐公共交通已经成为居民出行的主要途径。交通运输部发布的《交通强国建设纲要》指出，要加强城市交通拥堵综合治理，优先发展城市公共交通，鼓励引导绿色公交出行，合理引导个体机动化出行。

“满足公众多样化出行需求，是中国发展可持续城市，实现交通运输高质量发展的着力点之一。”8月17日，交通运输部政策研究室二级巡视员李占川在2023年“我的公交我的城”重大主题宣传活动启动仪式上表示，近年来，交通运输行业通过深入实施公交优先发展战略，持续深化国家公交都市创建和绿色出行行动，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展，不断提升运营效率和服务水平，着力提高公共交通吸引力，让老百姓出行有了更多获得感、幸福感。

浙江省交通运输厅二级巡视员张文林表示，近年来，浙江交连续十年以城市交通拥堵治理工作为抓手，强化“公交优先”，着力坚持发展便捷公交、应用数智公交、推广特色公交、建设文明公交。“目前，浙江省共有公交企业146家，公交线路8385条，公交车辆45767辆，公交客运量月均近1亿人次。”

据张文林介绍，5年内浙江省实现累计新增更新新能源公交车22415辆，城市主城区新能源公交车比例达到87.4%，人民群众对城市交通的满意度从88.8%提高到90.2%，获得感不断增强。

绍兴市人民政府副市长陈伟军指出，近年来，绍兴坚持以综合交通为先导，全面对接国家和省市重大战略规划，加快建设高水平交通强市，先后建成并投运杭绍台高铁、杭绍台高速、轨道交通1号线、2号线一期等一大批交通基础设施，“市域30分钟、杭甬30分钟、上海60分钟”的“336”高品质交通圈逐渐形成。

绍兴市交通运输局党委书记、局长何建表示，作为浙江省第三个获批建设轨道交通的城市，目前绍兴已开通运营3条轨道交通线路，其中轨道交通1号线与杭州地铁5号线实现同台换乘，绍兴风情旅游新干线及15条地面公交实现与杭州、宁波互联互通。

何建指出，近年来，绍兴市推进跨县域公交开行，打破区域壁垒，推动全市域公交化，全市共有公交车辆4098辆，其中新能源公交比例超77%；常规公交线路已发展至1010条，线路总长约2.05万公里，“跨区干线+区内主线+区域支线”三级公交线网基本形成。大力推进慢行系统建设，城市核心区公共自行车与公交（轨道）站点100米接驳率达100%，多层次公交服务模式逐步显现。

据李占川介绍，到2023年，“我的公交我的城”重大主题宣传活动已举办至第六届，先后走进全国29座城市，并举办多场经验分享会和行业研讨会，覆盖公交企业超过300家，大力宣传交通运输行业在推进公交优先、深化国家公交都市建设、提升公交服务等方面取得的成就与经验，让绿色出行理念深入人心。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经