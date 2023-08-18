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历时11天 松花江干流全线退至警戒水位以下

2023年08月18日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （欧阳易佳）据水利部消息，截至8月18日1时24分，松花江干流富锦站水位退至60.49米，低于警戒水位0.01米，至此松花江干流全线退至警戒水位以下，本次洪水过程历时11天。

洪水过程期间，松花江干流沿线未发生大的险情灾情；松花江支流拉林河、蚂蚁河、牡丹江等河流发生超警超保以上洪水，部分堤段漫堤决口，一些小型水库出险后，通过采取开挖非常溢洪道等措施，确保了水库安全。目前有关地方正在开展水毁修复，尽快恢复防洪能力。

当前我国仍处于主汛期，水利部将持续关注东北地区后续降雨过程，滚动分析研判雨情水情汛情，紧盯水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、吕骞)
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