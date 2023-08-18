人民网北京8月18日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问。证监会表示，今年1-7月交易所债券市场发行各类债券合计融资7.32万亿元，超过去年全年水平。

今年以来，证监会坚持稳中求进，全力推动债券市场功能发挥取得积极成效。在服务稳增长方面，坚持公司债、企业债、ABS和REITs协同发展，今年1-7月交易所债券市场发行各类债券合计融资7.32万亿元，超过去年全年水平。其中，科创债发行超1670亿元，绿色债发行超900亿元。截至7月底，共发行上市32个REITs项目，合计募集资金近1000亿元。在基础制度改革方面，落实党和国家机构改革部署，企业债券职责划转高效平稳落地。发布实施公司债券注册制改革、提高中介机构债券执业质量指导意见，推动深化债券注册制改革全面落地。在防控重点风险方面，强化城投、房地产等重点领域债券风险防控，违约风险总体保持收敛。

证监会表示，下一步，将进一步推出稳预期、稳信心的措施，激发债券市场活力。一是全面提升债券市场运行活力和质量。加强债市投资端改革，推动允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易。壮大债券做市商队伍，稳步推进询报价制度改革，深化债券市场对外开放。二是加快推动REITs常态化发行和高质量扩容。推出REITs相关指数及REITs指数基金，优化REITs估值体系、发行询价机制，培育专业REITs投资者群体，加快推动REITs市场与香港市场互联互通。三是坚持底线思维，全力做好房地产、城投等重点领域风险防控。适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，继续抓好资本市场支持房地产市场平稳健康发展政策措施落地见效。保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求。坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险。强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。

(责编：王震、吕骞)

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