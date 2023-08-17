人民网北京8月17日电 （王绍绍）16日，成都银行公布了2023年半年度业绩快报公告。截至2023年6月末，成都银行总资产达10282.51亿元，首次突破万亿，同比增长12.05％。

公告显示，成都银行上半年营业收入111.10亿元，同比增长11.16％；归母净利润55.76亿元，同比增长25.11％；扣非净利润54.5亿元，同比增长22.89％；不良贷款率0.72%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率511.86%，较年初提升10.29个百分点。

近年来，成都银行聚焦成渝地区双城经济圈重大项目、重点产业，实现与实体经济协同发展，依托区域发展的外部环境，发挥本土法人银行“小快灵”机制优势，助力高品质宜居公园城市示范区建设。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经