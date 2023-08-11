人民网北京8月11日电 （记者栗翘楚）近日，商务部发布了《美国履行世贸组织规则义务情况的报告》。报告分为三大部分：一是对美国履行世贸组织规则义务的总体评价，特别是美国自2017年以来，为了转嫁国内矛盾，大搞单边主义、贸易保护主义和霸凌主义，以及由此对多边贸易体制造成的冲击和破坏；二是对美国政策措施的具体关注，以大量的事实批露了美国在各个领域的违规做法；三是阐述了中国与其他世贸成员为纠正美国的违规行径所做的积极努力，包括坚持真正的多边主义，积极推动恢复世贸组织的上诉机构，以及在维护发展中成员合法权益方面所做出的努力等。

中国世界贸易组织研究会副会长霍建国在接受人民网记者采访时表示，这份报告首次以大量的事实和案例让世人看到了长期以来美国严重违背世贸组织规则的各种行为和做法。

“我们说美国是多边贸易体制的破坏者，是有众多事实依据的，例如破坏世贸组织的争端解决机制。了解世贸组织的人都知道，争端解决机制是世贸组织皇冠上的明珠，以专家组和上诉机构具有约束力的裁决为世贸组织规则的有效实施提供了重要保障。但是自2017年以来，在争端解决机制上诉机构成员任期陆续届满并出现空缺的情况下，美国以上诉机构存在体制性问题为由，阻挠上诉机构成员遴选，致使上诉机构陷入瘫痪。截至2022年12月，美国已连续60次在世贸组织争端解决机构的例会上，否决启动上诉机构成员遴选程序的相关提案。在绝大多数成员支持尽快启动上诉机构成员遴选程序的情况下，美国仍继续以美国提出的体制性关注没有得到解决为由，拒不支持启动遴选。”霍建国表示。

霍建国介绍，世贸组织禁止成员在未经授权的情况下对其他成员采取单边措施。但美国却长期以所谓“国家安全”“人权”和“强制技术转让”等为由，对其他成员采取单边措施，不仅违背了世贸组织的有关要求，而且对国际贸易产生严重的破坏。

霍建国表示，美国是单边主义霸凌行径的实施者，有许多例子可以证明。首先，美国经常滥用国家安全例外，2017年以来，美国以“国家安全”为由对来自全球的钢铁、铝等产品发起“232条款”调查并采取加征关税的措施。在美国的胁迫下，部分世贸组织成员与美国达成协议以换取关税豁免。例如，加拿大和墨西哥被豁免关税的前提就是同意与美国达成《美墨加协定》，韩国也被迫在同美自贸协定谈判中做出让步。8月10日，美国总统签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域，这又是打着“国家安全”的幌子实施经济胁迫，将对中美正常经贸科技合作造成障碍，严重扰乱全球产业链供应链稳定，破坏国际经贸的正常秩序。

其次，美国的霸凌行径还体现在滥用出口管制和制裁措施方面，世贸组织有关出口管制制度本来是为了防止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，但是美国却将其作为限制其他国家发展、打击他国企业的手段。美国的《2018年出口管制改革法》甚至明确要求通过出口管制手段来增强美国的产业基础，保持美国在科学、技术、工程和制造领域的领先地位。美国还以“国家安全”“侵犯人权”等为由，将中国大量企业列入出口管制“实体清单”与“特别指定国民和被封锁人员名单”并采取数量限制措施，导致有关中国企业的正常经贸往来受到阻碍。

霍建国表示，美国是当今世界的第一大经济体，其对外贸易处于全球领先地位。同时美国也是多边贸易体制的重要创立者和主要受益者。商务部发布的这一报告，以负责任的态度向国际社会揭露了美国违背世贸组织规则的事实，体现了中国坚定维护世贸组织规则体系的决心和勇气，也表达了对美国真正发挥主要成员作用、与中国和其他成员共同推动世贸组织改革和发展的期待。

(责编：鲁婧、高雷)

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