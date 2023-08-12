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少年中国问｜登月航天服需要哪些“超能力”？

2023年08月12日10:52 | 来源：人民网
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少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。

不久前，中国载人航天工程办公室公布了中国载人登月初步方案，计划2030年前实现登月开展科学探索，目前已全面部署开展各项研制建设工作，科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服、载人月球车等装备。

未来的登月航天服需要哪些“超能力”？我国第一代舱外航天服总设计师、中国航天员中心研究员李潭秋近日在做客中国科学院喀斯玛“喀咖讲堂”时表示，航天服是保障人类在外太空中生存的重要装备，未来的登月、登火航天服与当前中国空间站使用的“飞天”舱外航天服将有很大区别。

“最主要的区别来自环境的要求。”李潭秋告诉记者，“轨道是零重力，而月球的重力是地球的六分之一，火星上的重力也仅有地球的八分之一。之前我们的航天服没有下肢活动的要求，上肢可活动作业即可，而登月和登火星时航天员作业复杂，要求航天员可以自主行动，这对航天服的要求会更高。”

李潭秋在直播中讲解了航天服的作用和技术发展，以及其技术未来商业应用的可能。他表示，航天服是在人体周围形成隔绝屏障、建立生存条件的保障，是载人航天器压力应急时生命的最后一道屏障，为航天员提供最小近体防护救生环境。

“登月和登火星的航天服，解决防尘问题是关键。”李潭秋说，月球和火星到处覆盖着几十亿年来太空撞击造成的尘土，由于重力小，加上静电，扬尘弥漫不去，这会对人体生理造成影响，给航天服制造带来很大挑战。

此外，登月后，天地的后勤支持会更加有限，这将对航天服的可靠性、安全性提出更高要求。

李潭秋主持了我国第一代舱内航天服研制和我国第一代“飞天”舱外服的研究，攻克了多项关键技术难关。他带领的团队成功研制了具有国际先进水平的舱外航天服，奠定了我国航天员出舱活动的坚实基础。

据了解，“喀咖讲堂”是中国科学院旗下科研服务平台喀斯玛为贯彻“保护科学家、方便科学家、促进科学家研究”量身打造的对话栏目。该平台是中国科学院为解决科研“采购难、监管难、核算难”问题在国内率先建立的规范科研采购管理的第三方电子商务平台，其前身为中国科学院物资局，曾为“两弹一星”等国家重大项目做出重要贡献。

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红

文案：赵竹青

记者：赵竹青

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、高雷)
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