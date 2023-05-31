少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。

从古至今，人类科学探索的脚步从未停止。科学成就离不开精神支撑。那么，究竟什么是科学精神？只有科学家才有科学精神吗？

在回答小朋友的提问时，中国科学院党组原副书记郭传杰表示，科学精神的精髓可以概括为客观、求是、创新。

其中，“客观”是指做任何事情都要符合客观实际，按照客观规律去寻找奥秘；“求是”就是不慕虚荣、不计名利，以理性态度去寻找真理；“创新”就是敢于质疑，不断地创造新东西。三者结合起来，就构成了科学精神的精髓。

郭传杰表示，并非只有科学家才有科学精神，科学精神对每个人都有非常重要的意义。

对小朋友来说，就是在学习的时候，不仅要老听懂老师讲授的知识，而且要更进一步地向老师提出问题。多问几个“是什么”“为什么”。比如，当看到大自然形形色色的动物、植物时，不仅要知道它的名字，还要看它们是怎么生活的。树叶为什么会掉下来？为什么不同的季节有不同的颜色？树为什么是向上生长？这些问题，都蕴含着科学真理，都值得去追问、去探索。

“当小朋友们长大以后进入社会，社会上有各种各样的观点，我们就要以科学精神去探索，分辨出那些真正符合客观规律的真理。用理性的力量，来支持我们走过自己的一生。”郭传杰表示，希望同学们能成长为既有科学精神、又有人文精神的未来创新人才。

策划：赵竹青、刘云、王捷、翟巧红、郭颖

文案：赵竹青

记者：赵竹青

录制：赵竹青

剪辑：魏青成

手绘：盖括、安然

动效：王奕博

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(责编：赵竹青、高雷)

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