记者 谢艺观 宋宇晟

五月天演唱会在即，网上“求票”的人多了起来。

社交媒体上的留言从此前的“宁可鸟巢门口站，也不能让黄牛赚”“没有买卖就没有黄牛的存在”，渐渐变成“礼貌求855以内价位连座，黄牛别沾边，接受轻微溢价”。

观众与“黄牛”的“拉锯战”让不少人产生了疑问：“黄牛”票从何而来？倒卖演出票这样的行为又为何屡禁不止？

票去哪了？

有着丰富抢票经验的七七和朋友怎么也没想到，五月天北京演唱会开票后，他们竟没抢到一张票。

“正式开票直接战败”，这让七七颇为难过，“以前北京鸟巢场部分价位是很不好抢，但整体没有这次这么夸张，好像1分钟不到，什么票都没了。”但同时，有歌迷发现一些“职业黄牛”票量充足。

有票务代理商家就告诉记者，五月天演唱会的场次和票面可随便挑选，并称“演唱会门票来自大麦、猫眼等APP，可以进场后确认收货，保真”。

因此，众多歌迷将矛头对准了“黄牛”，自发进行抵制。这让五月天演唱会“黄牛”票价格一度“跳水”。几天前，“五月天演唱会‘黄牛票’价格跌近万元”冲上热搜榜，但其价格还是远超原价。

演唱会的票究竟去哪了？

上海消保委微信公众号近日发布的文章就指出，目前按照相关规定，面向市场公开销售的营业性演出门票数量，不得低于公安部门核准观众数量的70%。也就是说，有相当一部分门票并不会公开售卖。这部分门票流向不明，但极有可能经过层层转手大多落到“黄牛”手里。与此同时，即便是那些公开售卖的门票，销售信息也并不透明，很多“黄牛”利用技术优势抢票囤票，最终导致大量门票流向二级市场，各种问题也就随之而来。

演出票的二级市场

对于相关质疑，五月天演唱会主办方华乐非凡曾回应，已将全部可售票分配至三家官方授权票务平台公开销售。22日，华乐非凡又称，“本次演出门票已全部售罄，请歌迷朋友们一定不要从非正规渠道购票，以免上当受骗。”

但同时，在演出票的二级市场中，各种演出票一直在售。

记者在某票务APP看到，五月天北京演唱会票价最低已达到1389元，而原票价最低是555元，溢价超过一倍；而现场原价1855元的票已涨至3531元。

记者还以消费者的身份咨询某票务代理商家，商家发来的价格表显示，各区价格约是原票价的1.5倍左右。例如，内场855元档位目前报价1300元。

观众看演出的需求与有限的票务供给，共同衍生出演出票的二级市场。

还有演出行业人士告诉记者，对于一些演出主办方来说，“黄牛”的出现甚至会被视为演出是否火热的风向标。“当然我们还是希望所有观众都能够买到符合其消费能力的演出票。”她补充到。

当“卖座”成为首要考量的因素，观众如何购票似乎已经显得不那么重要了。

事实上，随着演出时间临近，一些此前表示“宁可鸟巢门口站，也不能让黄牛赚”的粉丝，开始“礼貌求855以内价位连座，黄牛别沾边，接受轻微溢价”。

记者23日在某平台发现，有人标价18888元求购五月天演唱会门票。

从买票到检票的博弈

既然演出票的二级市场有其源头，那么是否有可能通过严格检票的方式限制“黄牛”？“强实名制”被不少人寄予厚望。

所谓“强实名制”即从购票到入场，要做到人、证、票三者信息统一，在入场时会通过人脸识别的方式核验有关信息，有时还会附加不可转赠、不可退票等要求。

以往的实践证明，“人脸识别”后，买家无法再拿着他人“已购票”的身份证入场，确实能打击一部分“黄牛”。

但“强实名制”也会引发新的问题，比如“人脸识别”或导致进场速度较慢，可能出现隐私泄露问题等。

如果“不可转赠”再叠加“不可退票”，则可能“误伤”普通消费者。凯文曾在线上平台购买了两张演唱会门票，后来发现两张票不在同一区域，但在不可转赠、不可退票的前提下，门票只能作废。

也因此，近期刘若英、梁静茹演唱会相继发布公告，开放“退票时段”。

而此次五月天演唱会虽要求实名制观演，但未要求人脸识别，且演唱会前48小时才停止转赠门票。

这让一些“黄牛”有恃无恐。有黄牛称，“只要能转赠，即使实行‘强实名制’也没什么影响。”

“‘黄牛’票影响的主要是观众，我们也希望观众都能买到票。”一位演出界业内人士告诉记者，他们也希望“黄牛”被整顿，但又不知该从何处入手。

(责编：申佳平、陈键)

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