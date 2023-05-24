人民网北京5月24日电 （记者孙博洋）5月23日，中国消费品质量安全促进会（简称中消会）在北京召了开第二届理事会第四次会议及第五次常务理事会议。

原国家质检总局副局长、中消会理事长张沁荣在致辞中指出，近年来，在社会各界和广大理事会成员配合支持下，中消会遵循办会宗旨，积极作为，持续推动中国消费品质量安全水平全面提升，为政府部门参谋决策、为消费品企业提升质量、为广大消费者放心消费，提供了多种形式的服务，取得了良好效果，得到广泛好评。

张沁荣要求，中消会要坚持党建引领，认真贯彻落实主题教育要求，进一步加强理论学习，提高政治站位，明确职能职责，发挥桥梁纽带作用，紧紧团结依靠会员单位，积极开展务实合作，不断提升自身能力，为质量强国建设贡献力量。

市场监管总局认证监管司副司长姚雷表示，质量认证是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度。近年来认证监管部门在保障消费安全，促进质量提升方面采取有力措施，取得实效。中消会积极开展消费品质量安全促进，对质量认证工作的提供了有力支撑，希望未来双方共同开展好“质量认证在身边”科普宣传，推动高品质认证工作开展，促进质量认证社会共治。

市场监管总局质量监督司副司长王胜利从安全、民生、经济、政治四个维度深入分析了做好消费品质量安全工作的重要意义，介绍了近期国家监督抽查工作相关情况，强调消费者是质量安全共治的重要环节，希望中消会应加大科普宣传力度，用好市场机制，引导品质消费。

海关总署商品检验司副司长陆春明认为，中消会一直以来对海关商检工作提供了大量的技术支持与监管支撑，有效地发挥了政府与市场之间的桥梁纽带作用，希望今后在质量安全人才培养、国际合作及社会共治方面继续深化合作。

市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青表示，推进质量强国建设，要压紧压实企业主体责任，中消会要促进和带动会员单位，不断提升质量水平，提供高品质产品供给。

中消会副理事长兼秘书长王昆在工作报告中指出，中消会积极发挥社会监督、参谋助手、咨询服务、桥梁纽带、宣传教育等五大功能作用，助力提高中国消费品对内对外的影响力、美誉度与可信赖水平，不断提高人民群众在消费中的获得感、幸福感、安全感。2022年以来，中消会抓学习、建制度、强管理、布新局。筹备成立了家居生活工作委员会、汽车后市场行业治理专委会。启动筹备食品、碳中和等4个领域工作委员会。

会上，市场监管总局发展研究中心副主任冯军围绕“提质助企”和《质量强国建设纲要》作深入解读。他表示，面对新形势新要求，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，坚定不移推进质量强国建设。

在当天举办的市场监管与社会共治公益大讲堂上，市场监管总局信用监管司副司长周卫军解读了企业信用监管相关政策。他强调了信用监管对保障市场秩序、促进企业诚信经营的重要意义，介绍了信用监管工作的最新进展及下一步工作重点，希望广大企业能够积极配合和落实策，不断提升自身信用水平，为统一大市场建设作出贡献。

市场监管总局反垄断执法一司王记恒从“反垄断行为而不是反垄断地位”等核心概念出发，介绍了加强反垄断执法的政策要求和工作情况，结合实际工作指导行业企业共同维护市场秩序，保障消费者权益。

市场监管总局质量监督司苗雨晨解读了产品质量监督抽查最新要求、产品质量监督抽查工作相关程序、企业应密切关注的重点问题，指导行业企业把质量监督相关措施贯彻落实到位，更好地保障产品质量安全。

市场监管总局质量监督司谭辛鹏解读了近期发布的工业产品生产和销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定，指出要加强工业产品的质量安全监管工作，提醒广大企业要严格遵守相关规定，切实落实主体责任，确保产品质量和安全，为消费者提供更好的产品和服务。

市场监管总局认证监管司徐秋媛解读了消费品认证质量认证的最新政策，强调要加强和确保认证结果的客观准确性和公正性，进一步阐释了质量认证对保障消费者权益、促进消费品质量提升的重要意义。

(责编：王仁宏、吕骞)

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