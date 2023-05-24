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5月LPR两项利率维持不变 专家：后续整体贷款利率或以稳为主

2023年05月24日17:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月24日电 （记者许维娜）今年以来，房地产市场需求出现恢复迹象，投资开发企业到位资金降幅逐渐收窄，房地产市场整体处于调整期。为提振房地产消费，全国多地调整购房政策，支持居民的刚性和改善性住房需求，助力房产消费复苏。

贷款利率的升降直接影响到贷款成本，进而影响购房者消费。22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年5月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。颇受业内关注的是，LPR报价1年期和5年期连续9个月均维持不变。

“LPR利率保持稳定，符合市场预期。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受记者采访时表示，主要是5月作为LPR利率锚的MLF利率保持稳定；1-4月新增信贷、社融表现强劲，企业新增信贷延续同比多增态势，反映目前市场利率处于合理水平；近年来部分银行净息差压力增大，整体看，短期LPR利率调降门槛仍偏高。

5月，中国主要城市房贷利率也基本保持稳定。贝壳研究院监测显示，2023年5月百城首套房主流房贷利率平均为4.0%，较上月微降1个基点；二套房主流房贷利率平均为4.91%，与上月持平。5月百城银行平均放款周期为23天，较上月延长2天，放款速度仍较快。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，LPR利率保持稳定，主要与MLF政策利率维持不变、贷款定价已偏离LPR较多、银行净息差仍承压等因素有关，LPR报价没有相应下调的空间，后续整体贷款利率或以稳为主。

谈及LPR维持不变对房地产市场的影响，周茂华表示，目前房地产复苏节奏偏慢，月度存在波动且区域复苏不平衡，但房地产整体呈现积极复苏态势，楼市信心在逐步回暖。预计后续各地仍延续因城施策、精准调控思路，用好用足包括首套房贷利率动态调节机制在内的稳楼市政策，促进房地产回归平稳健康发展轨道。

温彬认为，后续触发降息的重要因素，仍是经济和融资修复的可持续性。若消费复苏的斜率不及预期、房地产链条难以持续实现良性循环、长期投资动能疲软、民间投资继续回落，以及居民部门信贷回暖再现反复等，年内或不排除仍存在小幅降息的可能。

周茂华也指出，尽管LPR保持稳定，预计后续央行鼓励金融机构挖掘LPR改革潜力，鼓励金融机构主动管理负债，并可能通过结构工具或降准等方式稳定银行负债成本，引导金融机构支持实体经济薄弱环节，重点基建、制造业、绿色发展、科创企业等重点新兴领域。（实习生陈梓瑶对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
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