人民网贵阳5月24日电（王绍绍）24日，由中央网信办网络传播局指导，贵州省委网信办主办的“数实相融 算启未来——大数据发展看贵州”网络主题活动启动仪式在贵州贵阳举行。

启动仪式现场。主办方供图

近年来，贵州加快建设首个国家级大数据综合试验区和数字经济发展创新区，数字经济增速连续七年排名全国第一，为贵州经济社会发展创造赶超进位的“黄金十年”提供了有力支撑。

据了解，2023中国国际大数据产业博览会（下称“数博会”）将于5月26日至28日在贵阳市举办，以“数实相融 算启未来”为年度主题，围绕一会、一展、一发布、一大赛，以及商贸投资洽谈开展相关活动。同期还将举办贵阳工业博览会，聚焦新型工业化，加快促进重点产业全链条数字化转型，推动数字经济与实体经济深度融合发展。

数博会是全球首个以大数据为主题的国家级博览会，自2015年创办以来数博会不断创新办会模式，提升办会质效，已成为展示中国大数据发展成就、汇聚全球大数据资源的国际性盛会、世界级平台。

启动仪式后，来自中央重点新闻网站和贵州省主要新闻网站等20余家媒体的40余名记者和编辑将在为期4天的行程中，实地走访华为数据中心、坝陵河大桥（桥梁博物馆）等地，全程参与2023数博会，现场与来自国内外的大数据领域专家、学者、企业家对话交流，了解大数据产业发展的精彩观点和实践成果，展示中国科技的巨大成就、2023数博会盛况以及贵州大数据产业的蓬勃发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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