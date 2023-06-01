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“三夏”麦香飘神州系列报道

全国小麦正陆续进入集中收获期 已收获面积超4300万亩

2023年06月01日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收进度显示，全国已收获冬小麦面积4300多万亩，进度过一成，全国小麦产区陆续进入集中收获期。

进入5月下旬，北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，导致一些地方麦田积水，小麦倒伏、发霉，部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象。这种小麦成熟收获期出现的连阴雨，被农民称之为“烂场雨”。

河南是中国小麦播种面积最大的省份，小麦年产量占全国四分之一。针对“烂场雨”导致的小麦受灾情况，农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抓好小麦抢收和烘干晾晒工作。

“在抢收方面，用好现有17万台轮式收割机和3万多台履带式收割机的同时，协调周边省份，确保签约履带式收割机到位到田，加快雨后抢收。河南省农业农村厅相关人士表示，通过全面摸排烘干设备数量，充分利用各类场所，积极开展晾晒，防止直接堆积造成发热霉变。

为保障夏粮抢收，河南省委农村工作领导小组办公室近日下发的《关于配合做好2023年小麦保险理赔工作的通知》明确，各承保机构要调动更多人力物力，全力向受灾地区倾斜资源，第一时间赶往受灾一线，建立快速理赔绿色通道，提供多渠道报案途径，及时高效组织开展查勘、定损，确保科学、合理、公正核定损失。

气象部门预测，6月13日前，除局部零星降雨外，河南全省主要麦区气象条件有利于大面积机收作业。当前，河南全省正在采取措施，抢抓时机、组织抢收。截至目前，河南省已累计收获小麦499万亩，占全省8500万亩小麦面积的5.8%，预计6月15日前后麦收将基本结束。

“当前小麦机收必须立足‘抢’字当头，各级农机部门和在黄淮海麦区参加麦收的80万农机手，一定要克服困难连续作战，共同打赢夏收夏种这场硬仗。”农业农村部农业机械化管理司司长冀名峰表示。

(责编：罗知之、高雷)
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