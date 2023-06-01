人民网北京6月1日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2022年提前了27天。

从39天破100亿件，到5个月破500亿件，快递业务量月均“百亿级”增长的背后，是中国经济活力的缩影与写照。

当前，邮政快递业正在全力迎战“618”年中业务旺季。主要品牌寄递企业大力提升数字化运营水平，优化中转和派送流程，积极调配人力、车辆及航空运力等资源，加快运用全自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设备和技术，以提升整体生产服务保障能力。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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