原标题：2023年布达佩斯世界田径锦标赛上的中国科技力量

布达佩斯当地时间8月19日至27日，世锦赛在匈牙利布达佩斯的国家田径中心举行。记者获悉，作为2023年布达佩斯世界田径锦标赛（下文简称“世锦赛”）的赛事供应商，科大讯飞为赛事提供自动翻译软件和硬件产品及服务，帮助来自全世界的志愿者、运动员、媒体记者、各国友人实现无障碍沟通。

除了带来多语种“硬核”产品和解决方案外，科大讯飞还牵头组织来自匈牙利、日本、韩国、法国、英国、埃及等国家的优秀语音技术公司和机构，持续和全球优秀技术伙伴深度合作，构建全球技术生态，服务全球人民。

凝聚全球技术服务全球人民

刚刚召开完讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会的科大讯飞，正在踏上国际化战略征途。世锦赛赛事期间，来自全世界的运动员、媒体记者、各国友人可以在机场、运动员酒店、媒体中心等不同区域方便地使用讯飞翻译机、讯飞录音笔、讯飞词典笔、讯飞听见同传会议系统等不同的多语种产品，和讲不同语言的人们无障碍“畅聊”。在媒体中心现场，来自德国、迪拜等国家的记者点赞能转写8种语言的讯飞录音笔，询问如何帮国内同事购买；在运动员酒店，能实现60种语言互译的讯飞翻译机充当“沟通大使”，讲英文的工作人员直接和来自也门的运动员在“英语-阿拉伯语”翻译模式下畅聊，帮助运动员顺利完成注册。

科大讯飞的多语种技术成为参加重大国际体育盛会的“硬核”支撑，曾多次在国内外的多语种竞赛中夺冠，如牵头的“多语种复杂场景图文识别关键技术及产业化”项目荣获2022年度吴文俊人工智能科技进步奖一等奖，在多语种语言理解领域知名的2022年第十六届国际语义评测大赛三项主要赛道中夺得冠军，在2021年参加所有15个语种受限赛道和7个语种非受限赛道中全部夺得第一名。至今，科大讯飞的多语种智能语音及语言技术可以支持69个语种的语音识别、168个语种的机器翻译、60种语言的语音合成和14个语种的交互理解，以及16个重点语种的离线翻译。

大赛期间，科大讯飞和由布达佩斯技术与经济大学孵化的企业SpeechTex共同创建布达佩斯人工智能联合开放平台，构建全球范围内的人工智能生态，凝聚全球优秀的技术服务全球人民。秉持开放合作精神，作为大会多语种技术的主导方，科大讯飞牵头邀请来自匈牙利、日本、韩国、法国、英国、埃及等国家的优秀语音技术公司和机构，提供基于各自国家母语的智能语音技术，科大讯飞对合作伙伴的技术进行总体组织和系统集成后，共同为世锦赛提供沟通无障碍的技术服务。这只是一个起点，未来，科大讯飞将藉此契机，在技术层面持续凝聚全球优秀技术生态伙伴，形成深度合作，为全球开发者提供更加开放的技术支持，构建全球技术生态，服务全球人民。

国际大型赛事上的中国科技力量

无论是在北京2022年冬奥会和冬残奥会成为大会官方自动语音转换与翻译独家供应商，还是在刚刚结束的成都第31届世界大学生夏季运动会成为自动语音转换与翻译类官方独家供应商，科大讯飞一直致力用科技的力量助力全世界人民实现无障碍沟通。

自2018年确立国际化战略以来，科大讯飞迅速布局海外业务，坚持“走出去，引进来”方针，在北美、东欧、西欧、澳新、东南亚、日韩、泛俄、中东等区域广泛开展业务合作，将国内成熟化产品、技术与解决方案“走出去”在本地进行推广，同时将当地优质与合规的产品、项目、技术“引进来”。

每一次重大国际运动赛事都是科技进步的集大成者，在国际大型运动会上率先使用先进科技，并陆续在城市治理、产业发展、百姓生活等领域全面推广。大模型时代，科大讯飞将继续依托在认知智能领域的长期扎实积累、科学的评估体系和创新体系，通过世锦赛带动技术进步，持续用人工智能真正去解决人类社会生产生活中的刚需命题。

(责编：曹淼、李楠桦)

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