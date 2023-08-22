人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）当前我国仍处于主汛期，除了海河流域，其他地区的汛情旱情形势如何？下一阶段水旱灾害防御的重点是什么？

“本次海河流域性特大洪水暴露出海河流域防洪工程体系还存在短板和不足，下一步我们将推进海河流域系统治理，完善海河流域防洪工程体系，整体提升流域防洪能力。”在8月21日水利部召开的海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平在回答人民网记者提问时如是说。

人民网记者提问。水利部供图

刘伟平介绍，当前，全国大江大河水情总体平稳，包括发生编号洪水的松花江，目前各主要控制站水位均已退至警戒水位以下，并且也在持续缓退。与此同时，受6月以来降雨、来水持续偏少的影响，西北等地发生了旱情。截至8月21日统计，全国有2080万亩耕地、3.18亿亩草场受旱，有2万人、61万头大牲畜因旱出现了饮水困难的情况，旱情主要分布在西北地区内蒙古、甘肃、宁夏、青海等地。

刘伟平表示，水利部将始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，锚定"人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击"和保障城乡供水安全的目标，全力做好防汛抗旱工作，牢牢守住水旱灾害防御的底线。

一是抓紧开展水毁工程修复。督促海河流域、松花江流域等重点地区，充分利用降雨间歇期，抢修水毁水利工程，尽快恢复这些工程的防洪功能。对于短时间难以完成修复的，要落实临时安全度汛措施，确保工程的安全度汛。

二是做好蓄滞洪区运用和补偿工作。全力做好行洪河道和蓄滞洪区堤防的防守，保障安全行洪。及早启动、加快推进海河流域蓄滞洪区运用损失统计与核查工作，指导督促地方抓紧制定运用补偿方案，确保补偿资金尽早拨付到位，支持有关地方和人民群众尽快恢复生产生活。

三是强化监测预报预警。充分利用雨水情监测"三道防线"，密切监视全国雨情、水情、汛情、旱情以及台风动向，加密监测预报，滚动会商研判，及时发布江河洪水、山洪灾害和干旱预警。充分考虑可能会出现的台风深入内陆和北上影响以及发生严重秋汛等情况，提前有针对性作出防御部署。

四是全力做好暴雨洪水防御工作。根据预报预警情况，及时启动应急响应，落实响应联动措施，做到防御关口前移。科学精细调度水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系，充分发挥防洪减灾效益；要把防御流域性洪水作为重中之重，统筹做好水库及在建工程安全度汛、中小河流洪水防御及山洪灾害防御，做好堤防巡查防守等，指导地方提前组织危险区群众转移避险，并做好安全管控，确保人民群众生命安全。

五是统筹做好抗旱工作。坚持防汛抗旱并举、防汛抗旱两手抓，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，统筹各方面用水需求，科学精细做好水资源调配，强化节约用水措施，因地制宜采取启用备用水源、建设应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜饮水安全，保障灌区农作物时令灌溉用水需求。

(责编：孙红丽、高雷)

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