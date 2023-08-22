人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部答人民网记者问：推进海河流域系统治理 提升流域防洪能力

2023年08月22日10:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）当前我国仍处于主汛期，除了海河流域，其他地区的汛情旱情形势如何？下一阶段水旱灾害防御的重点是什么？

“本次海河流域性特大洪水暴露出海河流域防洪工程体系还存在短板和不足，下一步我们将推进海河流域系统治理，完善海河流域防洪工程体系，整体提升流域防洪能力。”在8月21日水利部召开的海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平在回答人民网记者提问时如是说。

人民网记者提问。水利部供图

人民网记者提问。水利部供图

刘伟平介绍，当前，全国大江大河水情总体平稳，包括发生编号洪水的松花江，目前各主要控制站水位均已退至警戒水位以下，并且也在持续缓退。与此同时，受6月以来降雨、来水持续偏少的影响，西北等地发生了旱情。截至8月21日统计，全国有2080万亩耕地、3.18亿亩草场受旱，有2万人、61万头大牲畜因旱出现了饮水困难的情况，旱情主要分布在西北地区内蒙古、甘肃、宁夏、青海等地。

刘伟平表示，水利部将始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，锚定"人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击"和保障城乡供水安全的目标，全力做好防汛抗旱工作，牢牢守住水旱灾害防御的底线。

一是抓紧开展水毁工程修复。督促海河流域、松花江流域等重点地区，充分利用降雨间歇期，抢修水毁水利工程，尽快恢复这些工程的防洪功能。对于短时间难以完成修复的，要落实临时安全度汛措施，确保工程的安全度汛。

二是做好蓄滞洪区运用和补偿工作。全力做好行洪河道和蓄滞洪区堤防的防守，保障安全行洪。及早启动、加快推进海河流域蓄滞洪区运用损失统计与核查工作，指导督促地方抓紧制定运用补偿方案，确保补偿资金尽早拨付到位，支持有关地方和人民群众尽快恢复生产生活。

三是强化监测预报预警。充分利用雨水情监测"三道防线"，密切监视全国雨情、水情、汛情、旱情以及台风动向，加密监测预报，滚动会商研判，及时发布江河洪水、山洪灾害和干旱预警。充分考虑可能会出现的台风深入内陆和北上影响以及发生严重秋汛等情况，提前有针对性作出防御部署。

四是全力做好暴雨洪水防御工作。根据预报预警情况，及时启动应急响应，落实响应联动措施，做到防御关口前移。科学精细调度水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系，充分发挥防洪减灾效益；要把防御流域性洪水作为重中之重，统筹做好水库及在建工程安全度汛、中小河流洪水防御及山洪灾害防御，做好堤防巡查防守等，指导地方提前组织危险区群众转移避险，并做好安全管控，确保人民群众生命安全。

五是统筹做好抗旱工作。坚持防汛抗旱并举、防汛抗旱两手抓，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，统筹各方面用水需求，科学精细做好水资源调配，强化节约用水措施，因地制宜采取启用备用水源、建设应急水源工程、拉水送水等措施，确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜饮水安全，保障灌区农作物时令灌溉用水需求。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部答人民网记者问：推进海河流域系统治理 提升流域防洪能力
　　人民网北京8月22日电 （欧阳易佳）当前我国仍处于主汛期，除了海河流域，其他地区的汛情旱情形势如何？下一阶段水旱灾害防御的重点是什么？ “本次海河流域性特大洪水暴露出海河流域防洪工程体系还存在短板和不足，下一步我们将推进海河流域系统治理，完善海河流域防洪工程体系，整体提升流域防洪能力。”在8月21日水利部召开的海河“23·7”流域性特大洪水防御情况新闻发布会上，水利部副部长刘伟平在回答人民网记者提问时如是说。…
2022年我国经济发展新动能指数同比增长28.4%
　　人民网北京8月22日电 （记者杨曦）国家统计局日前发布了2022年我国经济发展新动能指数，测算结果显示，2022年我国经济发展新动能指数为766.8，比上年增长28.4%。 国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示，积极培育壮大经济发展新动能是优化产业结构、推动经济增长、提升发展质量的重要路径。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部