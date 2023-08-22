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中国科技馆推出《致敬科学家——点亮科学梦想》系列影视节目

2023年08月22日15:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者赵竹青）为弘扬科学家精神，展现科学家爱国为民的卓越品质和在实现科学梦想道路上的心路历程，2023年中国科技馆创作推出《致敬科学家——点亮科学梦想》8集系列影视节目，讲述程开甲、谷超豪、贝时璋、叶笃正、孟少农、谢希德、苏步青和徐光宪等老一辈科学家的人生故事，展现科学家胸怀报国之志、竭诚为民奉献的感人事迹与光辉品格，带领观众从与新中国共成长的科学家视角，感悟建党百余年来所取得的伟大变革和科技成就。

该系列节目以“科学家的梦想”为主题，深入挖掘指引科学家走上科研道路的那些点滴瞬间，记录科学家在实现梦想道路上的心路历程，并运用情景再现等的形式进行演绎呈现，力求将崇高的中国科学家精神彰显于影视作品中，激励公众、特别是青少年爱国奋进、不断探索、勇于筑梦、敢于追梦。

特别值得一提的是，该节目由中国科技馆原创出品，节目的策划、编剧、导演和主要演员等全部由中国科技馆员工担当。他们用影视作品讴歌老一辈科学家“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的闪亮精神品质，也用切身行动彰显出中国科技馆同志们在科普展现上爱岗敬业、奋斗拼搏的精神。该系列节目通过科技馆线下大屏向公众播放，并在中国数字科技馆等平台线上推广。

(责编：赵竹青、高雷)
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