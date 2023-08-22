小观众与机器人进行互动。人民网记者 王天乐摄

人民网北京8月22日电 （记者王天乐）在北京举办的2023世界机器人大会上，众多新型机器人亮相，吸引着众多“科技迷”参观。据了解，每年世界机器人大会都会在暑假举办，来自全国各地的青少年成为了大会的固定观众，他们通过观展以及与现场机器人的互动，感受着智能科技带来的魅力。

据了解，本届世界机器人博览会吸引了160家国内外机器人企业携近600件展品参展，其中60款新品在博览会现场全球首发。