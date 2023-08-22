活动现场图。主办方供图

人民网北京8月22日电 （记者王天乐）工业和信息化部工业文化发展中心8月21日在北京举办首届“工业图强”企业史志鉴案例征集媒体交流会。工业文化发展中心主任何映昆出席并致辞，副主任朱永利出席并与媒体交流。

何映昆指出，中国工业发展史，特别是波澜壮阔的工业化进程，孕育了灿烂的工业文化，积累了丰富的工业文化资源。是一部中国人民、中国企业“民族复兴，工业强国”的历史，是党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的重要组成部分。整理、挖掘企业史志鉴资源对于保存企业全面、系统的史料，继承和发扬企业优秀文化，对外宣传展示企业形象，推动企业可持续发展，助力两个强国建设是有重要意义。

为深入贯彻党的二十大精神，工业文化发展中心顺势而为，组织开展“工业图强”史志鉴挖掘整理工作，大力弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，培育知名品牌，助力建设世界一流企业。

朱永利表示，首届企业史志鉴案例征集聚焦精神、使命、成果三个方向：涵盖企业创新发展、奋发图强过程中的感人故事、里程碑事件、传承精神及成果。在工业和信息化部等主办的“2023工业文化发展大会”上，将启动第二批“工业图强”企业史志鉴案例征集活动，持续推出代表新时代中国工业形象的标杆企业。

会上，企业代表积极发言，表达了讲好工业故事对企业发展的重要意义，分享了企业奋斗历程与创新成果，与中心领导、多家媒体围绕共同做好“工业图强”企业史志鉴工作、讲好中国工业故事进行了交流与分享。

(责编：孙红丽、高雷)

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