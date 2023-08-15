人民网记者 杜燕飞

8月15日，我国迎来第一个全国生态日。今年的活动主题是“绿水青山就是金山银山”。

近年来，作为建设美丽中国的重要“行动者”，越来越多的矿业企业持续推动矿产资源开发利用与生态环境保护协调发展，守护矿山“绿”底色，走可持续发展之路，补益生态金山银山，让绿色矿山建设成为美丽中国建设的生动注脚。

铁矿排岩场换装 成为绿色盎然生态园

盛夏时节，位于辽宁鞍山的鞍钢矿业生态园里鸟语花香，绿树成荫，果实累累。很难想象，这里就是以前被称作“不毛之地”的鞍钢矿业大孤山铁矿排岩场。

铁矿开采的时候，挖出来的不全是铁矿石，还有大量石头废渣，所谓排岩场，就是堆放这些废料的地方。风一刮，漫天灰尘飞舞。

大孤山铁矿排岩场生态修复前后对比图。受访者供图

从2004年起，鞍钢集团矿业公司开始大规模、系统推动大孤山铁矿排岩场环境治理修复工作，核心任务就是种树。但在百余米高的乱石山上干这个活儿，并不容易，最大的挑战是水、土皆无。

“为解决土的问题，我们运来尾矿土，加入保水剂，用编织袋或者柳条筐装好，把树苗栽到里面，再连筐带树一起放入石头坑。为解决水的问题，我们把矿坑里的水引到山上，灌满了蓄水池。为解决树苗的问题，我们历经上百次实验，挑选出刺槐作为主打树种。”鞍钢集团矿业公司相关负责人表示，近20年的时间里，目前，鞍钢矿业生态园共设有科普展示区、水果采摘区、蔬菜种植区、苗木培植区等4个展区，已累计完成生态恢复面积约3174万平方米，种植乔木、灌木等树木约1410万余株，包括20多个品种的绿化和观赏类树种，被列为全国绿色矿山建设示范基地。

“春天看花、夏天看草、秋天看果、冬天看青。”鞍钢集团新闻发言人、党委宣传部部长聂振勇说，现在的鞍钢矿业生态园更注重季节性和观赏性，花草树木搭配有序，每个季节都有属于自己的花色，实现了把四季美景印在矿渣山上。

今年全国两会期间，外交部部长助理、发言人华春莹在社交媒体上连发5组卫星对比图，亮出“中国过去10年变化”，其中就包括2013年9月鞍钢矿业大孤山铁矿东山包尾矿库和2022年9月鞍钢矿山生态园。在卫星图上可以清晰地看到，鞍钢矿业通过生态修复，已经把昔日尾矿库改建成一个风光绮丽的生态园。

煤矿排土场覆绿 变身工业旅游景点

除了钢铁行业，在离辽宁鞍山千里之外的内蒙古霍林郭勒，同样的情景正在煤炭行业上演。

站在国家电投集团内蒙古公司北露天煤矿瞭望台远眺，尽收眼底的是一望无垠的葱翠，樟子松、云杉、紫穗槐、小叶锦鸡、沙棘、紫花苜蓿、披碱草、沙打旺、草木犀等各种植被郁郁葱葱。

“没想到走进露天煤矿，还能欣赏到如此美景，空气质量也很好。”不久前，北露天煤矿生态修复治理区迎来了首批参观的大连游客。昔日老矿区转身为霍林郭勒市工业旅游的一个景点。

几十年前，这里是另外一番景象。20世纪80年代，霍林郭勒因煤而建、因煤而兴。正因此，草原植被被破坏，粉尘遍地、黄沙漫天，生态治理恢复也一度滞后。

北露天煤矿北排土场生态修复前后对比图。受访者供图

“自2018年以来，我们采取‘生物措施为主、工程措施为辐’的技术路线，积极开展矿山生态恢复治理工作。截至2022年，累计生态修复治理面积11142亩，投入资金1.8亿元，外排土场已完成生态治理，实现了治理区域‘自维持、免维护’的自然生态系统。”北露天煤矿矿长刘敬玉表示，目前，北露天煤矿已经全部转为内排，根据每年具体情况进行相应的生态恢复治理。

昔日灰色的排土场披上了“绿色”，不少小动物也闻“绿”而来。“现在这里已经成为翘鼻麻鸭、黄脚银鸥等不少野生动物的家园，前几天我还见到了狐狸，也引来了斑脸海番鸭、黄头鹡鸰、蓑羽鹤等鸟类来我们这栖息觅食。”大学一毕业就来到北露天煤矿从事生态环保工作的“90后”薛诗强高兴地说。

据国家电投集团内蒙古公司煤炭部安全环保管理高级主管李云峰介绍，2018年以来，公司所属的南露天煤矿、扎哈淖尔露天煤矿、白音华二号矿、白音华三号矿等5座矿区已完成矿山生态修复7.5万亩，实现生态修复治理率100%、地表腐殖土利用率100%、植被覆盖度90%，均达到国家级绿色矿山标准。

建设绿色矿山 走可持续发展之路

绿色是矿业高质量发展的底色。建设绿色矿山是推进生态文明建设的重要举措，也是矿业转型绿色发展的内在要求。

记者梳理，我国推动绿色矿山建设由来已久。2010年，《关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》为全面落实规划目标任务指明了方向，提出了国家级绿色矿山建设基本条件。2017年，包括原国土资源部在内的六部委联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》要求新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2022）》显示，全国已有1100多座矿山被列为国家级绿色矿山。

专家表示，绿色矿山建设是一项系统工程，各地在绿色矿山开采中，要将科学有序性、环境可控性、生态可持续性等理念融入矿山全生命周期，把单个矿山纳入到大流域、大自然生态系统中统一考量、统一治理，走可持续发展之路，最终实现资源、环境、经济、社会综合效益最优，擦亮美丽中国绿色底色。

自然资源部矿产资源保护监督司副司长王峰此前在绿色矿业发展万里行（福建建宁站）座谈会上表示，近年来，涉矿地区将绿色矿山建设作为推动矿业高质量发展和生态文明建设的重要平台和抓手，结合实际出台新政策、尝试新方法，在引导矿业企业实现绿色低碳转型方面发挥了重要作用。下一步，绿色矿山建设要从示范引领向全面推进转变。新建矿山要按照绿色矿山标准规划建设。老矿山要加快绿色低碳技术工艺装备升级改造，“一地一策、一矿一策”制定建设计划，明确建设目标，分期分批分阶段逐步达到绿色矿山建设要求。

(责编：郝帅、吕骞)

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