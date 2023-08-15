人民网北京8月15日电 （记者孙红丽）8月15日，商务部召开实施县域商业三年行动助力农民增收和农村消费专题新闻发布会。商务部流通发展司司长李刚指出，2022年，全国亿元以上农产品批发市场超过1300家，农贸市场、菜市场4万多家，经由批发市场流通的农产品近10亿吨。但农产品流通体系还存在不少短板，基础设施仍然不足，产销衔接还不够紧密，流通现代化程度不高，与人民群众日益增长的美好生活需要还有不少差距。

为了推动解决这些问题，李刚表示，在县域商业三年行动中，将积极推动建立安全、畅通、高效的农产品流通体系，拓宽农产品上行渠道，让农民的好收成变成实实在在的好收入。

一是强化节点，抓农产品流通基础设施建设。调研显示，我国农产品产地设施化处理率不足1/7，是影响流通增值的重要因素。下一步，将重点支持农产品流通、电商和商贸企业向生产环节延伸产业链，建设集配中心、仓储设施，增强农产品设施化、商品化处理能力。

二是完善链条，抓农产品供应链转型升级。2019年以来，商务部开展了农产品供应链体系建设，升级改造了50多家农产品批发市场和2000多个零售终端，打造了300多个跨区域特色农产品供应链。下一步，将重点补齐乡镇集贸市场设施短板，鼓励龙头企业牵头打造农产品供应链，增强对农业生产的引导和带动作用。

三是优化网络，抓农产品冷链物流发展。冷链物流对保障食品安全、降低流通损耗具有重要支撑作用。2021年以来，商务部累计支持各地新增冷链设施超过350万吨。下一步，将重点完善农产品集散地冷链分拨网络和销地冷链配送网络，布局一批农产品批发市场公共冷库、低温配送中心、中央厨房等冷链设施，推动农产品冷链物流提质增效。

四是促进创新，抓农产品电商高质量发展。农产品电商具有商品多样性、购物便捷性、配送时效性等多种优势，是人民群众农产品消费的一个重要渠道。下一步，将重点推广电商直采、定制生产等模式，发展网订店送、即时零售等线上线下融合新业态，促进电商与农村产业全链条深入融合。

五是搭建平台，抓农产品产销对接合作。今年，商务部已经在河南、陕西、新疆等省区开展全国农产品产销对接助力乡村振兴活动，已经组织100多家流通主体深入优势农产品主产区对接采购，帮助销售农产品7.6亿元。下一步，将继续举办各种专题促销、集中采购等多种形式的对接活动，搭建平台，建立健全农产品产销对接合作长效机制。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经