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暑运进入下半程 铁路客流持续高位运行

2023年08月15日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，暑运进入下半程，铁路客流持续高位运行。8月上旬，全国铁路日均发送旅客1347.1万人次，同比增长71.8%，较2019年同期增长13.1%。

铁路部门抓住暑运增运增收契机，加强暑期旅客运输组织，充分用好新线新装备运能，根据客票预售和候补购票动态变化，精准调配运力，较好满足了旅客出行需求。

今年暑运，国内旅游和探亲等出行需求全面释放，铁路部门精心制订列车开行方案，充分发挥高铁运输能力，打足用满动车组运力。7月份，铁路部门日均开行动车组列车8429列，动车组在运力中的占比达到82.5%，周末客流高峰期上线运用率超过90%，动车组发送旅客29578万人次，同比增长76.4%。

新投产高铁线路在暑运中发挥了重要作用。7月份，杭台高铁绍台段日均开行动车组47列、平均客座率90.1%，京唐、京滨城际铁路日均开行动车组42列、平均客座率85.7%，郑渝高铁日均开行动车组247列，平均客座率达到80.3%，较好满足了旅客出行需求。铁路部门充分发挥郑渝高铁、合杭高铁等新线增量作用和京广高铁京武段高标运营提质成果，最大限度组织各线动车组列车重联或大编组运行，加大运力投入，促进增运增收。

在“七下八上”防洪关键时期，铁路部门积极应对“杜苏芮”“卡努”等台风影响，压紧压实各方责任，全面落实防汛各项措施，加强水害条件下的运输组织，及时公布晚点列车信息，做好旅客解释安抚工作，配齐配足应急处置物资，坚决确保人民群众生命财产安全和汛期运输秩序安全稳定。

(责编：王连香、吕骞)
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