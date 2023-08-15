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商务部：促进农村电商高质量发展

2023年08月15日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者孙红丽）8月15日，商务部召开实施县域商业三年行动助力农民增收和农村消费专题新闻发布会。商务部流通发展司司长李刚表示，下一步，将围绕全面推进乡村振兴，把农村电商作为县域商业的重要组成部分一体推动，促进农村电商高质量发展。

一是强主体。鼓励电商带头人走进田间地头、工厂车间进行村播、店播、厂播，促进优势、特色、品牌农产品线上销售。同时举办“村播”大赛等电商赛事，提高创业技能。

二是育品牌。充分挖掘农村“土特产”资源，培育一批“小而美”的农村电商特色品牌，变“流量”为“销量”。

三是畅物流。健全县乡村三级物流配送体系，争取用3年时间在具备条件的地区，基本实现县县有物流配送中心、村村通快递。

四是优服务。商务部将继续深化电子商务进农村综合示范工作，打造一批县域电商直播基地，增强包装设计、宣传推广、电商代运营等服务能力。

五是促转型。支持电商平台下沉农村市场，提供更多适销对路的商品和服务，推动农村商贸流通企业线上线下融合发展，不断完善县域商业体系。

(责编：孙红丽、吕骞)
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