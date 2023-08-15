人民网北京8月15日电 （记者孙红丽）近日，商务部会同农业农村部等单位联合印发了《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》。8月15日，商务部召开专题新闻发布会，介绍推进县域商业体系建设、助力农民增收和促进农村消费有关情况。

商务部流通发展司司长李刚介绍，两年来，在各部门、各地方的共同努力下，县域商业体系建设取得积极成效。

一是县域商业网络持续完善。2022年，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个，网点改造坚持“改设施、不改传统”的原则，保持了乡村的特色和底蕴。

二是农村物流配送不断提速。2022年，各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达。

三是农产品流通效能明显提升。2022年新增农产品冷库库容1080万吨，产销对接活动帮助销售农产品760亿元，农产品产销衔接更加紧密。

四是农村消费潜力持续释放。2022年，新能源汽车下乡车型销售同比增长87%，家电以旧换新销售额同比增长127.6%。

“与此同时，我们也看到，我国县域商业发展还存在一些问题和不足，比如，消费环境有待进一步改善、商品种类还不够丰富、物流配送成本偏高等，需要集中力量，再接再厉，推动解决。”李刚说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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