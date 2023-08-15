人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）今日，在首个全国生态日主场活动现场，中国国土勘测规划院组织编撰的《中国生态保护红线蓝皮书（2023年）》（以下简称《蓝皮书》）发布。这是我国首部生态保护红线蓝皮书，系统总结了全面完成生态保护红线划定的历程、方法、成果和实践案例，提出了加强生态保护红线监管、完善生态保护红线制度的思路和建议。

生态保护红线是生态文明建设的代表性成果和重大制度创新。自然资源部结合《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》的编制，会同生态环境部、国家林草局等部门，首次全面完成了全国陆海生态保护红线划定，实现一条红线管控重要生态空间，为全球生态保护与治理提供了中国方案。

绿水青山既是自然资源、生态财富，也是社会财富、经济财富、文化财富，划定生态保护红线的最终目的是为了实现高质量发展，使良好生态环境成为人民生活的增长点，成为经济社会持续健康发展的支撑点，成为展现我国良好形象的发力点。

本次规划划定生态保护红线面积合计约319万平方公里，其中陆域生态保护红线面积约304万平方公里（占我国陆域国土面积比例超过30%），海洋生态保护红线面积约15万平方公里。通过生态保护红线划定，把我国自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域完整保护起来，实现了对重要自然资源、生态空间、珍稀濒危物种和栖息地的大规模、整体性保护，为子孙后代留下宝贵的自然资产和山清水秀的美丽家园。

记者梳理发现，《蓝皮书》对地方典型案例进行了梳理，以便于让公众更好地了解各地生态保护红线划定和管理的实践经验，进一步增强全体国民对美丽国土、美好家园的认同感和归属感，激发起全社会共同保护生态、促进绿色发展的自觉意识和内生动力，形成全体人民共建共治共享生态文明的良好局面，走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路。

据悉，我国将进一步优化国土空间发展格局，将生态保护红线作为美丽中国建设的绿色底色，以国家公园为主体的自然保护地体系建设、生态保护修复工程实施等为抓手，优化农业、生态、城镇等功能空间结构，以高品质国土空间支撑高质量发展，为城乡高质量发展塑造新动能新优势；进一步健全主体功能区制度，深化自然资源资产产权制度改革，完善国土空间用途管制制度，拓宽生态产品价值实现和“两山”转化路径，以多样化的生态产品和地域特色创造和提升空间价值，推动自然资源向资产、资本、资金转变，将生态优势转化为发展优势；进一步推动构建美丽中国数字化治理体系，按照统一底图、统一标准、统一规划、统一平台的要求，加快推进数字国土、智慧国土建设，将生态保护红线监管纳入美丽中国数字化治理体系，努力做数字生态文明建设的贡献者和引领者。（陈瑾对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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