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国家林草局发布美丽中国建设最新成果

2023年08月15日20:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （欧阳易佳）在今日举办的首个全国生态日主场活动上，国家林草局发布美丽中国建设最新成果，成果显示，我国生态系统质量持续改善，防沙治沙走在世界前列，国家公园建设取得标志性成果，生态保护制度更加健全，生态美百姓富扎实推进。

为全球贡献约1/4的新增绿化面积

通过不断加强生态保护修复，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。森林面积和森林蓄积持续增长，全国森林覆盖率由21.63%提高到24.02%，人工林保存面积13.14亿亩，居全球第一。

数据显示，过去十年，我国为全球贡献约1/4的新增绿化面积，居世界首位。草地面积39.68亿亩、居世界第一，草原综合植被盖度达到50.32%，草原定位实现了从生产为主向生态为主的转变。湿地总面积8.45亿亩，居全球第四，实现了依法保护和全面保护，成功举办了《湿地公约》第十四届缔约方大会。

国家林草局相关负责人介绍，通过深入实施“三北”等重点生态工程，完成防沙治沙3.05亿亩，53%的可治理沙化土地得到初步治理，荒漠化和沙化土地实现“双缩减”，我国成功举办《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会，率先实现联合国提出的到2030年土地退化“零增长”目标，为世界提供了防沙治沙中国方案。经过40多年的不懈努力，特别是党的十八大以来，三北工程建设取得了举世瞩目的巨大成就，累计完成造林4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，治理退化草原12.8亿亩，重点区域实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

布局49个国家公园候选区

国家公园是生态文明建设的重大制度创新。不断加强顶层设计，构建了国家公园“四梁八柱”制度体系，取得了标志性成果。

该负责人表示，一是出台《国家公园空间布局方案》，布局了49个国家公园候选区，占陆域国土面积的10.3%，分布着5000多种陆生脊椎动物和2.9万多种高等植物，保护了80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。二是第一批5个国家公园建设取得明显成效，实现了对长江、黄河、澜沧江源头整体保护，打通了13个大熊猫局域种群生态廊道，保护了70%以上的野生大熊猫，东北虎豹种群持续增加，东北虎数量超过50只，东北豹数量超过60只，海南热带雨林国家公园长臂猿种群数量恢复到6群37只。

国家林草局积极推进自然保护地整合优化，加强野生动植物保护，65%的高等植物群落、74%的重点保护野生动植物物种得到有效保护，在北京、广州设立了国家植物园和华南国家植物园，云南亚洲象北移南归获得世界点赞。

全面建立林长制体系 现有各级林长近120万名

该负责人介绍，全面建立起林长制体系，现有各级林长近120万名，林长制成为林草资源保护管理的“利剑”。颁布了《湿地保护法》，修订了《森林法》和《野生动物保护法》，构建了覆盖森林、草原、湿地、荒漠四大生态系统和野生动植物保护领域的法律制度框架。积极防范部署守住林草资源和生态安全底线，森林、草原火灾受害率分别稳定在0.9‰和3‰以下，远低于世界平均水平。

人均公园绿地面积提高至14.87 平方米

国家林草局坚持生态为民生态惠民，对508万多株古树名木进行全面保护，人均公园绿地面积由11.80平方米提高到14.87 平方米。

该负责人表示，持续深化集体林权制度改革，形成了《深化集体林权制度改革方案》。践行大食物观，全国油茶林面积约7000万亩，2022年林业产业年总产值达到8.37万亿元，生态护林员队伍稳定在110万名。

(责编：郝帅、吕骞)
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