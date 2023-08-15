人民网北京8月15日电 （记者许维娜、实习生张思锐）近日，成都大运会大运村送走最后一批客人，圆满完成了“世界青年的成都家园”历史使命，正式闭村。

据了解，大运村于7月22日顺利开村，8月11日闭村，连续20天每日24小时运行，是大运会赛时运行时间最长、服务客群数量最多、涉及业务领域最广的非竞赛场馆。大运村运行以来，累计入驻代表团113个，共计7413人。

“大运村全覆盖的科学管理体系、赛后资产的合理运用等亮点，将为今后举行的世界大学生运动会、在中国举行的其他运动会提供宝贵经验。”上海体育学院教授、成都大运村村委会首席专家刘清早表示，所有工作人员在20多个日日夜夜中始终坚持在工作岗位，因此，大运村在有7000人左右的规模，113个代表团参与的情况下，我们做到了零投诉、零事故、零失误。

作为一场备受世界瞩目的青春盛会，不少年轻人对大运村里大学生运动员的生活充满好奇。据悉，本届大运会运动员村住宿运营服务商为保利发展控股旗下保利商旅，围绕住房分配、居民服务中心服务和客房服务三个板块，为来自全世界的2万名青年运动员及随队官员提供24小时保障服务。

为了更好地助力全球青年大学生成就梦想，保利商旅还提供着“全周期一体化”的住宿服务管理体系，运营好各个环节。比如：科学高效的智慧“大脑”管理系统24小时昼夜不息地运行、专门为运动会成立的青年党团员突击队等，确保着服务管理流程顺畅，让各国运动员住得安心、放心。

据报道，大运村闭村以后，成都大学将立即进行“村转校”工作。预计9月底，大运村可通过预约的方式向市民开放，参观代表团欢迎中心、代表团升旗广场、运动员餐厅、运动员公寓的样板间等大运村空间，并且将开放大运村医疗中心，依托成都大学附属医院向周边的市民提供三甲的诊疗服务。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经