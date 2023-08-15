人民网北京8月15日电 （记者许维娜）“这次的音乐节真是太让人惊喜了。如果明年还有机会，我一定多喊上几个老同学，一起来这儿吃美食、听音乐。”游客张思思在社交平台上分享了今年参加县城音乐节的初体验。

看一场星空下的音乐节、进影院“打卡”最新大片、品一杯精品手冲咖啡……近段时间以来，电影院线、品牌咖啡店等新业态纷纷加速布局县域市场，以县城为代表的“小地方”消费，正在火热之中。

从新视角看，消费升级不只发生在城市。从“赶集买”到“上网购”，从“买便宜”到“买优质”……记者注意到，眼下，全国多地县域消费市场开始变得时髦起来，消费新业态、新模式正在县城不断涌现。

根据国家统计局公布的最新数据，上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，城镇消费品零售额197532亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额30056亿元，增长8.4%。

县城无疑是扩内需的重要一环，同时亦有两组关于县域经济的数据数据值得关注：

一是今年上半年，全国新开影院总数达391家，其中约有150家位于县城（包括经济大镇，不包括地区、州、盟所在地的县域），占新开影院总数的38.4%。

二是千亿县的数量不断增加，根据赛迪顾问发布的《2023中国县域经济百强研究》显示，2022年，“千亿县”总数达到54个，完成GDP8.6万亿元，占全国经济总量的7.1%。

为巩固消费市场的向好势头，利好政策还在持续释放。

商务部等9部门近日联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》（以下简称《计划》）。《计划》提出，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉在接受记者采访时表示，县域商业是推动县域经济发展的重要力量，《计划》的发布，对促进县域经济高质量发展具有重要意义。

魏琪嘉分析称，从整个内容看，主要有以下三方面特点：

一是多措并举提振大宗消费。《计划》提到，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡，加快农村充换电设施建设，促进农村大宗商品消费换代。

二是助力完善农村商业流通体系建设。《计划》的重点任务，第一条就明确提出“完善县域商业网络设施和业态”，对进一步夯实县域商业流通体系提供了政策保障。

三是推动县域流通企业转型升级。县域流通企业是活跃县域商业的重要经营主体，促进这些经营主体转型升级，需要在商业环境建设、数字化转型、供应链物流建设等方面统筹加以推进。本次《计划》在重点任务中对推动县域流通企业转型升级的若干举措进行了细化，也是基于对前期县域商业发展经验的总结，具有很强的针对性。

县域消费升级提速，也给城乡融合消费发展消费场景带来更大想象空间。

魏琪嘉表示，《计划》还提到了推动农村电商高质量发展。农村电商的发展本质上是消费需求、技术进步、政策完善共同作用的结果，对扩大商品销售辐射半径，满足群众消费需求都具有积极促进作用。

他强调，特别是当前直播业态正在蓬勃兴起，通过打造一批县域电商直播基地、“村播学院”，有助于对当地特产进行精准宣传推广、品牌运营等。政策鼓励电商平台、直播团队充分挖掘农村“土特产”资源，为农业生产企业、农民合作社等提供产品设计、视频拍摄、文案策划、品牌推广等服务，有利于带动培育一批知名的农村电商特色品牌，让网络流量更多转化为实实在在的商品销量。（实习生张思锐对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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