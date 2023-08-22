王绍绍 王波

当时单位通知有一个集装箱班列，说需要选拔几个业务好一点的去，因为这趟车比较重要。”2013年4月26日，仲俊斓怀着既激动又紧张的心情，和班组一道驾驶着两台韶山3型电力机车，牵引着首趟蓉欧快铁，从成都出发，与沿线各国司机接力，将来自中国西部内陆的商品送往波兰罗兹。

工作中的仲俊斓。成都机务段供图

从蓉欧快铁到统一命名为中欧班列（成都）；从最早的时速80公里提升至最快120公里；到罗兹行程从22天缩短至10-12天；运输的集装箱从统一的蓝色变为“万国彩旗”……10年间，作为首发班列司机的仲俊斓，经历了班列从无到有、班次从少到多的发展，也见证了四川从“内陆腹地”向“对外开放高地”的转变。

仲俊斓正在检查车辆。成都机务段供图

说起值乘首发班列，仲俊斓记忆犹新，他回忆，前期司机团队的筛选，需要通过业务、心理素质等多项指标考核。在900多人中，他在内的首发班列5人司机团队被筛选出来。“其实那个时候我们不太知道这个班列到底是做什么的，只知道应该意义重大，所以心情既激动又紧张。”仲俊斓说，最终，他们顺利完成了任务，交出了接力棒。而首趟班列，则沿着宝成线一路前行，然后经过陕西、甘肃，从新疆阿拉山口口岸出境，最终顺利抵达波兰罗兹。蓉欧快铁首次在“一带一路”线路上驰骋。

10年来，成都始发的中欧班列已从2013年的开行量仅30多列，增长到如今年均开行量超过2000余列，增长了60多倍。中欧班列的司机也成百倍增长，“仅成都机务段，司机就由最初的5人增加到了现在的500多人”。即便如此，仲俊斓所在的团队依然每天都有中欧班列值乘任务。

仲俊斓正在检查车辆。成都机务段供图

“10年前，我们用的是4800吨牵引力的两台韶山3型机车担负牵引任务，之所以用两台，是怕出问题，所以多一台同型号机车备份。”仲俊斓说，如今，牵引机车已由原来的两台韶山号换成了一台拥有9600吨牵引力的和谐号大功率机车，不仅时速得到了很大提升，也更加智能化了。

“以前一台机车有故障，不得不启用备用机车，既耽误时间，又麻烦。现在的和谐号，一台机车有两套设备，而且基本上是全电子控制，如果某个设备出现问题，只需要用手点一下，就可以自动更换成备用设备，这样列车就可以继续运行，不会因为故障而临时停靠。”仲俊斓说，再加上作业规划调整，操作效率提升；线路优化调整，缩短里程等因素综合影响，班列时速从最早的80公里提升至最快120公里，从成都始发到波兰罗兹的行程也由最初的22天缩短至10-12天。

发车前，仲俊斓确认仪表、指示灯状态正常。成都机务段供图

在仲俊斓看来，10年来变化最大的，还不仅是班次的增加和机车的更换。近年来，随着开行班次和货物数量越来越多，中欧班列也声名远播，驰骋在“一带一路”沿线上也愈加五彩斑斓。“以前，我们用自己的集装箱，都是统一的蓝色，印有中欧班列的标识。近几年到达的国家越来越多，他们会有各自的集装箱，颜色也各有不同。这样一来，原本颜色统一的列车就变得五颜六色，行驶起来像是一串飘扬的‘万国彩旗’。”言语中，仲俊斓透露出满满的自豪感。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中欧班列（成都）开通运行的第十个年头。中欧班列在不断发展，仲俊斓也在不断进步，如今，仲俊斓已是成都机务段指导司机，他告诉记者，自己还有一个心愿：“想带着更多的‘中国造’走出国门。”

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经