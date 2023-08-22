人民网北京8月22日电 （记者杨曦）国家统计局日前发布了2022年我国经济发展新动能指数，测算结果显示，2022年我国经济发展新动能指数为766.8，比上年增长28.4%。

国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示，积极培育壮大经济发展新动能是优化产业结构、推动经济增长、提升发展质量的重要路径。2022年，以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的新动能持续集聚成长，经济活力不断释放，创新驱动深入推进，网络经济发展保持活跃，转型升级扎实有效，成为推动经济高质量发展的重要力量。

2018-2022年经济发展新动能指数及分类指数（2014年=100）。图片来源：国家统计局官网

网络经济快速发展带动作用明显

网络强国和数字中国建设快速推进，网络基础设施优化升级，5G网络、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展，数据中心、云计算、大数据等新兴业务快速发展，物联网用户规模继续扩大，数字经济与实体经济融合持续深化，不断强化数字经济新优势。据测算，2022年，网络经济指数达2739.0，比上年增长39.6%。从主要构成指标看，截至2022年底，移动互联网用户数、固定互联网宽带接入用户数分别达14.6亿户、5.9亿户，分别比上年增长3.0%、10.1%；当年移动互联网接入流量达2617.6亿GB，比上年增长18.1%。

数字化转型应用深入推进，新业态新模式助力线上线下消费有机融合，消费场景不断拓展，以直播电商为代表的新业态电商快速发展，拓展消费新渠道。生产领域电商交易规模持续扩大，大宗商品类平台通过优化供需匹配，助力企业扩展销售渠道，提升交易效率，加快企业服务线上化步伐。2022年，我国电子商务市场规模再创新高，全国电子商务平台交易额43.8万亿元，按可比口径计算，比上年增长3.5%；全国网上零售额13.8万亿元，按可比口径计算，比上年增长4.0%，其中，实物商品网上零售额增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，比上年提高2.7个百分点；全国网购替代率（线上消费对线下消费的替代比例）为80.7%。跨境电商持续快速发展，截至2022年底，我国已设立165个电子商务综合试验区，基本形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局；2022年我国跨境电子商务交易额实现3.8万亿元，比上年增长74.3%。

科技创新引领新动能成长

深入实施创新驱动发展战略，完善新型举国体制，发挥国家战略科技力量作用，建设国家实验室体系，推进国际和区域科技创新中心建设，布局建设综合性国家科学中心、国家制造业创新中心，加大关键核心技术攻关力度，支持新型研发机构发展，突出企业创新主体地位，助推经济发展新动能不断成长。据测算，2022年，创新驱动指数336.3，比上年增长15.5%。从主要构成指标看，全国研究与试验发展（R&D）经费投入达3.1万亿元，比上年增长10.4%，基础研究经费占研发支出比重稳定提升，企业研发经费持续增长。不断加强科技创新成果及应用，每万名R&D人员专利授权量达4453.7件，每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件；技术市场成交合同额达47791亿元，比上年增长28.2%。

人才知识能力稳步提升

人才是第一资源，是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。加快建设国家战略人才力量，加强人力资源知识能力建设，激发人才创新创造潜力，有效强化新动能发展保障。据测算，2022年，知识能力指数为193.4，比上年增长5.9%。从主要构成指标看，每万名就业人员R&D人员全时当量为635.4人年，比上年增长11.2%；高学历、高技能人口比例连续多年保持增长趋势，经济活动人口中硕士及以上学历人口占比为1.33%，比上年提高0.04个百分点；“四上”企业从业人员中专业技术人员占比为16.00%，比上年提高0.36个百分点；非信息部门信息人员比重为2.12%，比上年提高0.14个百分点。

经济活力不断彰显

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台实施后，各地区各部门落实落细优化营商环境、促进个体工商户发展等条例，深入开展“互联网+政务服务”，更多政务服务实现网上可办、跨省通办，修订发布新版鼓励外商投资产业目录，各地创新方式加强外商投资促进服务，持续增强经济发展活力。据测算，2022年，经济活力指数为402.6，比上年增长3.5%。从主要构成指标看，利用外资保持增长，引资量质双双提升，2022年我国实际使用外资金额1891亿美元，增长8.0%；高技术产业实际使用外资金额683亿美元，增长30.9%。网络消费带动快递业务规模继续扩大，2022年，快递业务量达到1105.8亿件，增长2.1%。

转型升级扎实推进

产业基础再造工程、重大技术装备攻关工程、国家战略性新兴产业集群发展工程扎实推进，智能制造、绿色制造深入实施，重点行业转型升级加快推动，先进制造业和现代化服务业融合发展试点深入推进，制造服务业专业化服务能力加快提升，供给体系质量稳步提升，产业链供应链竞争力有效增强，新动能成长新空间不断拓展。据测算，2022年，转型升级指数为162.8，比上年增长1.2%。从主要构成指标来看，2022年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%，比规模以上工业增加值增速快3.8个百分点，占规模以上工业增加值的比重达15.5%；通过电子商务交易平台销售商品和服务的“四上”企业占比为10.3%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源在能源消费总量中的占比为25.9%，比上年提高0.4个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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