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数读中国 | 我国经济发展新动能持续集聚成长

2023年08月25日09:43 | 来源：人民网
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(责编：王震、高雷)
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数读中国 | 我国经济发展新动能持续集聚成长
　　
证监会：中长期资金加快发展权益投资正当其时
　　人民网北京8月25日电 （黄盛）据证监会消息，证监会24日召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行深入交流探讨，并提出在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。 据介绍，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市场互相促进、协同发展。…
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