人民网北京8月25日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，8月25日，第五届全球纳米科技中心主任论坛在北京召开。本次论坛由国家纳米科学中心主办，汇集了来自美国、欧洲、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、以色列等多个国家和地区近40位纳米中心主任、顶尖科学家以及知名学术期刊编辑，共同推动纳米科技的合作与交流。

论坛开幕式上，“一带一路”国际科学组织联盟（ANSO）主席、著名纳米科学家白春礼院士发表讲话。白春礼回顾了过去二十年纳米科学与技术的发展历程，并分享了未来的发展方向。他特别强调了国际合作和交叉学科在纳米科技领域的重要性，指出继续开展具有前瞻性的国际合作对纳米科学发展至关重要。

来自中国、美国、澳大利亚、新加坡等国家纳米科技中心主任分别介绍了各自的机构设置、重点研究方向、战略发展构想和科技成果转化进展。以色列Harvey M. Kreuger Family纳米研究中心的Danny Porath教授、中国科学院上海硅酸盐研究所的施剑林院士、韩国汉阳大学的李海元教授等国际知名纳米科技领域科学家分别就纳米医学检测、纳米催化以及纳米技术与半导体等纳米领域的热点问题进行了主题报告。

在圆桌讨论环节中，与会者就纳米医药、纳米能源、纳米材料等领域的前沿技术和研究进展展开了深入探讨。参与者通过交流和分享，共同探索了纳米技术在癌症治疗、新能源开发以及材料性能改进等方面的应用前景，并提出解决当前纳米技术研究中挑战和问题的建议。专家学者们还就人工智能在新型纳米材料设计、纳米药物和器件的迭代优化、规模化生产等纳米科技领域的应用进行了前瞻性讨论。

在此次论坛开幕式上同时宣布了纳米科学技术领域的十大重要前沿科学与技术难题。这些问题由《科学》杂志携手国家纳米科学中心，联合来自全球数百名纳米科技领域专家学者提出，涵盖了材料、能源、生物医药、纳米理论等多个研究方向，呈现了当前在纳米基础科学研究和应用转化方面最受关注的领域和方向。

全球纳米科技中心主任论坛作为纳米科技领域最具影响力的国际学术会议之一，自首届论坛举办以来，已成为交流学术成果、分享最新顶层设计经验和国际合作部署的重要平台，也为纳米科技的推广和应用做出了积极贡献。本届论坛在第九届中国国际纳米科学技术会议（ChinaNANO 2023）前夕召开，也是经历3年疫情后国际、国内纳米中心主任的首次盛会。

(责编：赵竹青、高雷)

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