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市场监管总局等四部门部署校园食品安全工作

2023年08月25日16:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局办公厅联合教育部办公厅、公安部办公厅、国家卫生健康委办公厅印发《关于切实加强2023年秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署强化秋季学校食品安全工作。

《通知》要求，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校在开学前全面开展自查，加强防虫防鼠防蝇设备设施的检查，定期维护更新，堵塞设施漏洞。改善老旧设备和硬件设施，加强食堂的通风道等区域防鼠网的设置和维护。

《通知》指出，各地市场监管、教育部门要组织对校外供餐单位、学校食堂关键部位、关键设施设备、关键环节开展全覆盖监督检查。要结合集中用餐单位食品安全问题专项治理行动，对发现的食品安全问题和隐患要建立清单，实行台账管理，限期及时整改。

《通知》强调，各地教育部门要切实强化行业管理责任，加强对校外供餐单位和学校的食品安全教育和日常管理，督促学校严格落实食品安全校长（园长）负责制和学校相关负责人陪餐制度。要会同有关部门指导学校严格按照招投标程序统一组织招标，督促学校建立完善校外集中供餐、承包经营或委托经营准入、考核评价和退出管理机制。

《通知》明确，各地教育部门要会同卫生健康、市场监管部门加大学校食品安全与营养健康知识宣传力度，根据年龄和生长发育特点，避免提供高盐、高油及高糖的食品，确保营养均衡。倡导学校食堂按需供餐，通过采取小份菜、半份菜、套餐、自助餐等方式，制止餐饮浪费。

(责编：杨曦、高雷)
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