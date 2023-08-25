人民网北京8月25日电 （记者王震）据证监会网站消息，8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。

会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市场互相促进、协同发展。近年来，证监会坚决贯彻党中央、国务院决策部署，以股票发行注册制改革为龙头，全面深化资本市场改革，取得了显著成效。一方面，着眼于构建可预期、公平竞争的市场环境，一揽子推进发行、上市、交易、持续监管等基础制度加快完善，接续开展两轮推动提高上市公司质量行动，大力推进资本市场法治建设，市场生态不断优化。另一方面，合力推动解决中长期资金入市的体制机制障碍，会同相关部门放宽保险资金、年金基金等股票投资比例限制，积极引导各类机构实施长周期考核，强化投资稳定性。总的看，中长期资金参与资本市场的广度和深度不断拓展，获得了良好的中长期回报，与资本市场的良性互动逐步增强，为资本市场高质量发展注入了源头活水。

会议认为，当前我国经济正处于疫情后稳定恢复和实现高质量发展的关键时期，居民财富管理、资产配置和养老投资需求不断增加，中长期资金参与资本市场改革发展面临着难得机遇。各类专业机构投资者是联结资本市场与居民财富管理、实体企业发展的关键纽带，要进一步体现行业发展的政治性人民性，强化宏观思维、系统思维、辩证思维，深刻认识我国经济总体向好、长期向好的趋势没有变，切实把握好宏观经济与微观主体、资本市场改革与资管行业发展、机构经营当前利益和长远发展等各方面关系，在实现自身发展壮大、获得更多长期投资回报的同时，与建设中国特色现代资本市场相向而行，更好服务中国式现代化建设的大局。

会议提出，在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。各类机构要提高对中长期资金属性和责任的认识，坚持从战略高度看待和重视权益投资，不断加强投研能力建设，壮大投资人才队伍，建立健全投资管理体系，推动建立三年以上的长周期考核机制，着力提高权益投资规模和比重。参会机构一致表示，将更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势，强化逆周期布局，加大权益类资产配置，用实际行动引领长期投资、价值投资、稳健投资，努力实现服务高质量发展、客户资产保值增值、机构自身长期健康发展的更好统一。

下一步，证监会将认真研究相关机构提出的意见建议，主动加强与有关部门的政策协同，共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。

金融监管总局有关部门负责同志、驻证监会纪检监察组和证监会有关部门负责同志，全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人参加会议。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经