人民网北京8月28日电 （记者申佳平）8月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。

《报告》显示，我国数字基础设施建设进一步加快，资源应用不断丰富。

在网络基础资源方面，截至2023年6月，我国域名总数为3024万个；IPv6地址数量为68055块/32，IPv6活跃用户数达7.67亿；互联网宽带接入端口数量达11.1亿个；光缆线路总长度达6196万公里。

在移动网络发展方面，截至6月，我国移动电话基站总数达1129万个，其中累计建成开通5G基站293.7万个，占移动基站总数的26%；移动互联网累计流量达1423亿 GB，同比增长14.6%；移动互联网应用蓬勃发展，国内市场上监测到的活跃APP数量达260万款，进一步覆盖网民日常学习、工作、生活。

在物联网发展方面，截至6月，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户21.23亿户，较2022年12月净增2.79亿户，占移动网终端连接数的比重为55.4%，万物互联基础不断夯实。

《报告》显示，我国工业互联网基础设施持续完善，“5G+工业互联网”快速发展。

一是工业互联网网络体系快速壮大，平台体系逐步完善。数据显示，全国5G行业虚拟专网超过1.6万个。工业互联网标识解析体系覆盖31个省（区、市）。具有一定影响力的工业互联网平台超过240家，我国基本形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系。

二是数据汇聚初见成效，安全保障日益增强。国家工业互联网大数据中心体系基本建成，工业互联网数据要素登记(确权)平台体系建设持续推进。国家级工业互联网安全技术监测服务体系不断完善，态势感知、风险预警和基础资源汇聚能力进一步增强。

三是融合应用不断涌现，“5G+工业互联网”快速发展。《报告》显示，一季度，工业和信息化部发布了5G 工厂、工业互联网园区、公共服务平台等218个工业互联网试点示范项目，“5G+工业互联网”融合发展已驶入快车道。

《报告》同时显示，上半年，我国各类互联网应用持续发展，多类应用用户规模获得一定程度的增长。一是即时通信、网络视频、短视频的用户规模仍稳居前三。截至6月，即时通信、网络视频、短视频用户规模分别达10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人，用户使用率分别为97.1%、96.8%和95.2%。二是网约车、在线旅行预订、网络文学等用户规模实现较快增长。截至6月，网约车、在线旅行预订、网络文学的用户规模较2022年12月分别增长3492万人、3091万人、3592万人，增长率分别为8.0%、7.3%和7.3%，成为用户规模增长最快的三类应用。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经