人民网北京8月28日电 （记者申佳平）8月28日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，上半年我国数字基础设施建设持续推进，数字经济稳中有增。行业专家认为，上半年我国数字经济有力助推了经济回升向好，互联网发展体现出温度、程度和速度。

北京大学经济学院副院长张辉教授表示，2023年上半年数字基础设施建设持续推进，数字化转型为经济社会发展加速赋能。在数字化发展有力支撑下，我国经济运行整体回升向好，高质量发展稳步推进。通过本次《报告》可以发现以下特点：

一是数字基础设施建设持续推进，为经济社会发展筑牢根基。上半年，我国IPv6地址数量为68055块/32，较2022年12月增长1.0%。全国光缆线路总长度达到6196万公里，比上年末净增238.1万公里。累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，蜂窝物联网终端用户超过21.2亿户。5G应用已经融入60个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超5万个。

二是数字优惠政策资源加速供给，为中小企业赋能提质。上半年，工业和信息化部开展第五批专精特新“小巨人”企业培育，深入实施“科技成果赋智、质量标准品牌赋值、数字化赋能”中小企业专项行动。深化产融合作，帮助中小企业通过国家产融合作平台融资5100亿元。开展“一起益企”中小企业服务行动和中小企业服务月活动，前6个月全国各类服务机构服务企业共计700多万家。

三是数字经济稳中有增，为经济回升向好提供重要支撑。上半年，全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%，其中，农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%。信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9%。电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%。数字经济不但为稳定市场信心、促进经济回升向好提供了重要支撑，而且也有力助推经济效率提升和高质量发展。

中国互联网协会副理事长毛伟则认为，在上半年我国市场需求逐步恢复的大背景下，数字经济成为稳增长重要引擎，有力助推了经济回升向好。本次《报告》中的三个“度”体现了上半年我国互联网发展的主要特点：

一是温度，互联网服务体验与用户获得感进一步提升。一季度，我国移动和固定宽带的下载速率同比分别提升了59.9%和15.1%，移动数据流量资费持续下降。与此同时，信息无障碍能力持续增强，互联网应用适老化改造深入推进。在工业和信息化部指导下，1735家主流常用网站和手机APP完成适老化改造。一批优秀改造案例在全国推广应用，持续温暖“快时代”中的“慢人群”。

二是程度，工业互联网体系建设水平上新台阶。工业互联网行业持续提升端、网、边、云、用的产业供给水平，促进共性技术与个性技术整合创新，呈现出较快发展态势。截至6月，我国5G行业虚拟专网建设超过1.6万个；工业互联网标识解析体系覆盖31个省（区、市）；具有一定影响力的工业互联网平台超过240家；国家工业互联网大数据中心体系基本建成。

三是速度，与实体经济相关的各项互联网业务快速发展。上半年，我国互联网企业紧紧抓住疫情后市场需求逐步恢复的良好机遇，积极推动线下各场景业务复苏，助力实体经济高质量发展。其中，网络购物、网约车、在线旅行预订等领域均呈现良好发展势头，为广大网民的衣食住行提供全方位数字生活体验。截至6月，我国网络购物、网约车、在线旅行预订的用户规模半年增长均超过3000万人。

(责编：申佳平、吕骞)

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