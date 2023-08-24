人民网北京8月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高55元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.04元，95号汽油每升上调0.05元，0号柴油每升上调0.05元。

根据现行成品油价格形成机制，当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。此次成品油价格上调被业内称为“压线”上调。

至此，国内成品油价格迎来今年首次“五连涨”，也是年内第9次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花2元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“九涨六跌两搁浅”格局。

分析机构认为，本轮成品油调价周期内，石油供应缩减继续对油价产生支撑作用，但市场对经济增速和石油需求放缓的担忧再度升温，抑制油价涨幅。“欧佩克+”加大减产力度，全球石油市场供应明显缩紧。近期持续上涨的油价使得欧美通胀形势更为复杂，市场再度担忧经济增长和能源需求前景，加上美元指数升至近2个月高位，油价上涨势头受到抑制。

国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（8月9日至8月23日）国际油价波动运行。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期略涨0.52%。该中心预计在偏紧的供应和疲软的需求共同作用下，短期内油价将以震荡运行为主。

下一次调价窗口将在2023年9月6日24时开启。卓创资讯成品油分析师戴田东表示，下一轮成品油调价周期，全球经济前景存较多不确定性，美国夏季需求高峰逐步结束，石油需求面临下滑风险，市场不断权衡供需前景，国际油价存承压回落的可能。

“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅下调的趋势。” 隆众资讯成品油分析师李彦认为，目前来看，虽然“欧佩克+”减产和美国夏季燃油消费高峰提供利好支撑，但全球经济增长放缓的利空抑制同样存在，油价短线或高位震荡，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

金联创成品油高级分析师王延婷表示，进入新一轮计价周后，原油变化率将转为负向区间发展，调价后首个工作日，变化率将在-1.5%，汽柴油价格对应下调70元/吨附近。短期内，国际原油维持震荡走势，新一轮零售价搁浅概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.23元/升

西藏拉萨：92号汽油8.99元/升

云南昆明：92号汽油8.27元/升

贵州贵阳：92号汽油8.25元/升

四川成都：92号汽油8.22元/升

重庆：92号汽油8.18元/升

广西南宁：92号汽油8.18元/升

广东广州：92号汽油8.14元/升

湖北武汉：92号汽油8.13元/升

河南郑州；92号汽油8.13元/升

北京：92号汽油8.12元/升

甘肃兰州：92号汽油8.12元/升

河北石家庄：92号汽油8.12元/升

天津：92号汽油8.12元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.09元/升

江苏南京：92号汽油8.09元/升

浙江杭州：92号汽油8.09元/升

福建福州：92号汽油8.08元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油8.08元/升

吉林长春：92号汽油8.08元/升

上海：92号汽油8.08元/升

山东济南：92号汽油8.08元/升

江西南昌：92号汽油8.08元/升

青海西宁：92号汽油8.08元/升

安徽合肥：92号汽油8.07元/升

湖南长沙：92号汽油8.07元/升

山西太原：92号汽油8.07元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油8.05元/升

宁夏银川：92号汽油8.02元/升

陕西西安：92号汽油8元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.9元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：孙红丽、高雷)

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