人民网北京8月24日电 （记者杜燕飞）在碳达峰、碳中和背景下，构建新型电力系统对柔性输电的技术与装备和电能质量管理与治理提出了新的要求。日前，在2023年电力行业电能质量发展论坛暨第九届电能质量及柔性输电技术研讨会上，与会专家表示，要加大产学研协同攻关，推动电能质量与柔性输电专业领域健康发展，助力我国能源电力向绿色低碳发展转型。

“经过多年努力，我国电能质量管理体系日趋完善，‘政府指导监管、企业落实责任、行业自律管理’模式已基本形成，供电电能质量水平稳步提升，电能质量及柔性输电技术装备得到快速发展，提高了电网输电能力和电能质量水平。”中电联党委委员、副理事长于崇德表示，我国经济社会已进入了高质量发展时期，优质可靠的电能是经济社会高质量发展的重要保障。构建新型电力系统对柔性输电的技术与装备和电能质量管理与治理提出了新的要求，电能质量管理与治理是一个系统工程，涉及装备制造企业、发电企业、电网企业、电力用户等方方面面，需要各方共同努力促进我国电能质量水平持续提升。

“从适应源荷特性变化、提升庞大交流电网资产运营效率两方面来看，交流电网柔性化已成为大势所趋。”中国科学院院士陈维江认为，电力电子技术主导的柔性技术谱系、电磁型主设备为基础的柔性技术架构的柔性交流输配电技术概念，拓展了柔性交流输配电技术范畴。

电力行业电能质量及柔性输电标委会主任委员邱宇峰表示，当前，我国用电需求保持较快增长，电力将承接工业、交通、建筑等其它行业的碳排放，发展新能源发电、推进各行业能源消费电气化，是实现“双碳”目标的重要途径。“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统”的能源战略持续推进，也必将给电力系统带来深刻变化，源网荷已出现重大变革，电能质量问题产生机理、行为特征及所造成的危害发生深刻变化，现有电能质量检测分析、治理技术及标准体系也需要不断完善、更新。

“新型电力系统建设是一项系统性工程，既要认识到当前及今后较长时间内电力系统仍以传统技术为基础、发挥好现有技术作用，也要重视柔性输电技术等前沿技术对新型电力系统演化发展路径的决定性作用，因地制宜探索新型电力系统高质量发展的建设路径。”国网设备管理部副主任窦晓军表示，要继续深化电能质量管理体系建设，重点聚焦电能质量关键支撑技术研究，持续释放电能质量行业共享合作势能，提升行业电能质量管理水平。

中电联发布的数据显示，2022年，主要电网企业设置电压监测点32.66万个，34个省级行政区域中有25个区域的城市综合电压合格率和5个区域的农村综合电压合格率达到“四个九”，供电电能质量水平稳步提升。

(责编：孙红丽、高雷)

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