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规范使用地图 ：2023年版标准地图正式发布

2023年08月28日15:36 | 来源：人民网
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人民网湖州8月28日电 （欧阳易佳）8月28日，2023年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在浙江德清举行，活动以“规范使用地图 一点都不能错”为主题，现场发布了2023年版标准地图和“规范使用互联网地图倡议书”。据悉，标准地图依据中国和世界各国国界线画法标准编制而成，可用于新闻宣传用图、书刊报纸插图、广告展示背景图、工艺品设计底图等，也可作为编制公开版地图的参考底图。社会公众可以免费浏览、下载标准地图，直接使用标准地图时需要标注审图号。

自然资源部总规划师武文忠表示，自然资源部将准确把握新时代新征程测绘地理信息“支撑经济社会发展、服务各行业需求，支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作定位，更好统筹发展和安全，加快推进实景三维中国建设，奋力谱写测绘地理信息事业创新发展、转型升级的新华章，着力为数字中国建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线。

浙江省人民政府副秘书长李耀武介绍，近年来，浙江坚持以“八八战略”为总纲，一张蓝图绘到底，聚焦数字经济和实体经济深度融合，持续推动数字经济高质量发展。2022年，浙江数字经济核心产业增加值达8977亿元。浙江坚持打造测绘地理信息生态系统，充分发挥浙江海量数据规模和丰富应用场景优势，扎实推进联合国全球地理信息知识与创新中心建设，培育壮大德清地理信息小镇，打造地理信息众创空间，形成了地理信息产业集群发展的良好态势。

今年是《测绘法》实施30周年，也是测绘法宣传日活动开展20周年。近年来，我国测绘地理信息事业在法治的保障下取得了令人瞩目的成就：测绘管理体制机制不断完善，《测绘法》确定的统一监督管理机制不断得到加强；现代测绘基准体系逐步完善，基础地理信息资源持续丰富，基础测绘公共服务加快转型，测绘服务保障能力明显提升；各级自然资源主管部门积极促进测绘成果共享与应用，促进测绘地理信息与自动驾驶、智慧交通、平台经济等新业态深度融合；陆续完善测绘资质、地图管理等政策制度，测绘行业监管不断加强。

(责编：王震、吕骞)
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