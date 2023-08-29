赵竹青 刘开阳

1905年，中国人自己拍摄的第一部电影《定军山》在北京丰泰照相馆诞生，结束了中国没有国产电影的历史。百余年后，2023年8月28日，在人民日报社新媒体大楼“初心”大厅，一曲由中国戏曲学院的大学生与数字人沐岚“跨次元合作”的《新定军山》表演，引发在场观众阵阵掌声。古老的京剧艺术、迭代的光影技术以及全新的数字技术，向经典致敬的同时突破时代，展现出全新魅力。

中国戏曲学院的大学生与数字人沐岚合作《新定军山》。皇甫万里摄

这是人民网主办的首届人工智能（AI）晚会推出的重磅节目之一。晚会通过一系列充满科技感、智能感、未来感的文艺节目，展现人工智能领域的先进成果与实力。晚会所有节目均由AI主创，邀请函、入场券、海报等个别环节由人机协作完成，尽显科技与人文融合的魅力。

晚会伊始，《灵境·只此青绿》翩然登场，数字舞者灵动的舞姿出现在江面上、山峦间、画卷里。节目改编自故宫博物院、人民网、中国东方演艺集团出品的同名舞蹈诗剧《只此青绿》，这是该剧首次经过技术赋能，将一票难求的演出呈现在大屏幕上，用科技传递中华传统古典之美。

《灵境·只此青绿》数字舞者展现灵动舞姿。赵岍摄

晚会上，“白泽”数字形象首次亮相，这是由传播内容认知全国重点实验室与人民中科共同发布的面向内容安全的跨模态视频搜索引擎，以少年形象展开跨时空对话。

“白泽”数字形象首次正式亮相。李丹阳摄

超写实虚拟偶像鹿晓希LUCY是首个“唱片级”AI歌手，以其独特个性的声音，为观众带来了美妙动听的歌曲联唱。虚拟歌手陈水若则通过一曲《风雪千千》尽展传统文化魅力，基于神经网络渲染、开放域对话、人工智能歌声生成等技术，达到了以假乱真、高度接近真人的效果。在体育领域，由中国篮球协会、深篮体育推出，英特尔技术支持的“中国三人篮球超级联赛-元宇宙扣篮赛”，通过动作捕捉将身处多地的球员汇聚在元宇宙，呈现出一场虚实融合的体育视觉盛宴。

数字技术跨越时空场域，将未有之境、过去之景呈现观众眼前。在《红楼伊梦》中，运用先进的实时3D创作工具创作出的高保真虚拟人林佳伊，以中国式审美讲述不一样的“红楼梦”。《圆明四时景》以电影工业级720°VR 8K数字技术，将历史珍宝“圆明园”再度呈现，配以轻薄VR头显和数字气味脖带设备，给现场观众带来身临其境的视觉、听觉与嗅觉体验。

东北大学学生团队带来“机甲大师超级对抗表演赛”。孙海峰摄

在“机甲大师超级对抗表演赛”中，东北大学“T-DT机器人创新团队”充分融合了机器视觉、嵌入式系统设计、机械控制、惯性导航、人机交互等技术，展示了青年群体在科技领域的探索与智慧。

跨次元同框。翁奇羽摄

晚会融入了成都大运会闭幕式同款机器人——熊猫机器人优悠互动展示、中科深智提供的“虚拟数字人”导视、一飞智控带来的无人机星空艺术表演等，充分展示人文科技之美，更昭示着人工智能技术未来的无限可能。

（本文由人民网记者与AI共同完成）

节目海报。李丹阳设计

附：828之夜·AI晚会节目单

(责编：赵竹青、吕骞)

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