人民网北京8月30日电 （记者夏晓伦）“这家公司可以为大家提供五险一金、餐饮、住宿等基本的生活保障”“这是一家高新技术企业，在北京上海深圳都设有办事处，销售额一直都是稳定增长态势”“企业非常重视人才培养，通常业务体系的新员工入职后会开展专门培训，进行为期4-8周的孵化，有理论课讲解，也会有实务类实操，还有老员工不定期的经验辅导。所以基本不用担心零基础上手，更不用担心入职以后会因缺乏培训不能上岗。”在万企云聘·百闻不如一“荐”的直播间里，主播小丹和凡宇向网友热情洋溢地介绍着招聘企业详情。

万企云聘·百闻不如一“荐”直播间。

据了解，万企云聘·百闻不如一“荐”系列直播带岗活动由全国工商联人才中心主办，专门为错过“金三银四”企业招聘旺季，还未就业的同学们进行热招岗位推荐。截至目前，该栏目已成功举办五期，共面向求职者推荐企业4500家，提供岗位超过1万个。

全联人才中心相关负责人介绍，直播内容涵盖企业介绍、岗位播报、简历优化、求职指导等全方位就业攻略，同时“全联人才在线”平台面向全国民营企业和院校，提供免费注册发布岗位、投递简历、在线面试等服务支持，助力企业和学生在线双向奔赴。

“我们每期的直播都统筹了大中小微企业，通过穿插不同规模的企业，带动宣传推荐，这对于小微企业来说非常友好。我们把部分有发展潜力的小企业与大中型企业放在同期招聘活动，一方面减少学生驻足的流失率，另一方面对小微企业进行了非常好的曝光和宣传，也让学生了解了更多企业。”相关负责人告诉记者。

记者了解到，实际上自2022年5月27日启动“民企高校携手促就业”行动以来，“全联人才在线”与教育部24365招聘平台数据融合，与30余家人力资源企业招聘平台实现互链。全国工商联人才中心对接32个省级工商联，协助民营企业完成注册和岗位发布。协同直属商会举办行业专场招聘活动，与地方工商联开展地区专场招聘活动，举办线下进校园系列活动，累计进行直播带岗近40场，收看总人次达70余万。联合各平台，累计共约68万家企业提供岗位130万余个招聘岗位，总招聘人数超500万，共有87万余名求职者在全联人才在线和各合作方招聘平台注册，投递简历近220万份。

民营企业是吸纳就业的主力军，贡献了80%以上的城镇劳动就业。有专家认为，现在的学生对民营企业普遍了解不够，尤其对自己所学领域外的企业基本不了解。

那么，民营企业该如何用好平台招聘人才？“一是在岗位发布时，企业应该尽量丰富地介绍企业信息，清晰地说明工作职责、任职条件、薪资待遇等信息，对企业环境、企业产品或企业文化等等进行展示；二是在简历筛选环节，企业需要仔细阅读适配简历，在初筛的过程中除了硬性指标必须符合外，建议多从简历中挖掘求职者与岗位匹配的内容。”相关负责人说，“全国工商联人才中心也会搭建好平台，通过开设专区及多种形式的直播带岗活动，针对企业特色和需求，采取最合适的传播方式，帮助企业增加曝光度的同时做好人才招聘服务。”

据了解，全国工商联人才中心携同道猎聘集团共同调研形成了2023中国民营经济人才趋势分析专刊，内容包括2023年上半年民营经济领域人才需求总量所在行业情况、行业细分领域需求增速情况、民营企业新发职位区域分布及相关优化建议等，已于近期正式发布。

此外，在技能培训方面，全国工商联人才交流服务中心紧密结合职能定位，大力开展职业技能培训，为提升劳动者就业能力，近年来已向社会累计培训输送各类技能人才近百万人次；助力“万企兴万村”，举办“民营企业进边疆·吉林行”新媒体电商从业者和乡村振兴致富带头人培训班，培养乡村振兴人才1400余名，支持边疆地区建设，推进兴边富民；与中国科技金融促进会深度合作，针对绿色金融领域，开发“注册ESG分析师”课程并颁发双章证书，自项目开展以来已培养相关人才700多人次，为促进劳动者高质量就业贡献力量。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经