人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全联人才中心强化人才供需对接 助就业开展“直播带岗”

2023年08月30日18:26 | 来源：人民网
小字号

 人民网北京8月30日电 （记者夏晓伦）“这家公司可以为大家提供五险一金、餐饮、住宿等基本的生活保障”“这是一家高新技术企业，在北京上海深圳都设有办事处，销售额一直都是稳定增长态势”“企业非常重视人才培养，通常业务体系的新员工入职后会开展专门培训，进行为期4-8周的孵化，有理论课讲解，也会有实务类实操，还有老员工不定期的经验辅导。所以基本不用担心零基础上手，更不用担心入职以后会因缺乏培训不能上岗。”在万企云聘·百闻不如一“荐”的直播间里，主播小丹和凡宇向网友热情洋溢地介绍着招聘企业详情。

万企云聘·百闻不如一“荐”直播间。

万企云聘·百闻不如一“荐”直播间。

据了解，万企云聘·百闻不如一“荐”系列直播带岗活动由全国工商联人才中心主办，专门为错过“金三银四”企业招聘旺季，还未就业的同学们进行热招岗位推荐。截至目前，该栏目已成功举办五期，共面向求职者推荐企业4500家，提供岗位超过1万个。

全联人才中心相关负责人介绍，直播内容涵盖企业介绍、岗位播报、简历优化、求职指导等全方位就业攻略，同时“全联人才在线”平台面向全国民营企业和院校，提供免费注册发布岗位、投递简历、在线面试等服务支持，助力企业和学生在线双向奔赴。

“我们每期的直播都统筹了大中小微企业，通过穿插不同规模的企业，带动宣传推荐，这对于小微企业来说非常友好。我们把部分有发展潜力的小企业与大中型企业放在同期招聘活动，一方面减少学生驻足的流失率，另一方面对小微企业进行了非常好的曝光和宣传，也让学生了解了更多企业。”相关负责人告诉记者。

记者了解到，实际上自2022年5月27日启动“民企高校携手促就业”行动以来，“全联人才在线”与教育部24365招聘平台数据融合，与30余家人力资源企业招聘平台实现互链。全国工商联人才中心对接32个省级工商联，协助民营企业完成注册和岗位发布。协同直属商会举办行业专场招聘活动，与地方工商联开展地区专场招聘活动，举办线下进校园系列活动，累计进行直播带岗近40场，收看总人次达70余万。联合各平台，累计共约68万家企业提供岗位130万余个招聘岗位，总招聘人数超500万，共有87万余名求职者在全联人才在线和各合作方招聘平台注册，投递简历近220万份。

民营企业是吸纳就业的主力军，贡献了80%以上的城镇劳动就业。有专家认为，现在的学生对民营企业普遍了解不够，尤其对自己所学领域外的企业基本不了解。

那么，民营企业该如何用好平台招聘人才？“一是在岗位发布时，企业应该尽量丰富地介绍企业信息，清晰地说明工作职责、任职条件、薪资待遇等信息，对企业环境、企业产品或企业文化等等进行展示；二是在简历筛选环节，企业需要仔细阅读适配简历，在初筛的过程中除了硬性指标必须符合外，建议多从简历中挖掘求职者与岗位匹配的内容。”相关负责人说，“全国工商联人才中心也会搭建好平台，通过开设专区及多种形式的直播带岗活动，针对企业特色和需求，采取最合适的传播方式，帮助企业增加曝光度的同时做好人才招聘服务。”

据了解，全国工商联人才中心携同道猎聘集团共同调研形成了2023中国民营经济人才趋势分析专刊，内容包括2023年上半年民营经济领域人才需求总量所在行业情况、行业细分领域需求增速情况、民营企业新发职位区域分布及相关优化建议等，已于近期正式发布。

此外，在技能培训方面，全国工商联人才交流服务中心紧密结合职能定位，大力开展职业技能培训，为提升劳动者就业能力，近年来已向社会累计培训输送各类技能人才近百万人次；助力“万企兴万村”，举办“民营企业进边疆·吉林行”新媒体电商从业者和乡村振兴致富带头人培训班，培养乡村振兴人才1400余名，支持边疆地区建设，推进兴边富民；与中国科技金融促进会深度合作，针对绿色金融领域，开发“注册ESG分析师”课程并颁发双章证书，自项目开展以来已培养相关人才700多人次，为促进劳动者高质量就业贡献力量。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》| 两地官宣“认房不认贷”，什么信号？
　　8月30日上午，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》（以下简称《通知》），在一线城市中“拔头筹”，打响“认房不认贷”政策“第一枪”。今晚8时左右，深圳也官宣明确执行“认房不认贷”政策。…
全联人才中心强化人才供需对接 助就业开展“直播带岗”
　　人民网北京8月30日电 （记者夏晓伦）“这家公司可以为大家提供五险一金、餐饮、住宿等基本的生活保障”“这是一家高新技术企业，在北京上海深圳都设有办事处，销售额一直都是稳定增长态势”“企业非常重视人才培养，通常业务体系的新员工入职后会开展专门培训，进行为期4-8周的孵化，有理论课讲解，也会有实务类实操，还有老员工不定期的经验辅导。所以基本不用担心零基础上手，更不用担心入职以后会因缺乏培训不能上岗。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部