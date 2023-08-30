8月30日上午，广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》（以下简称《通知》），在一线城市中“拔头筹”，打响“认房不认贷”政策“第一枪”。今晚8时左右，深圳也官宣执行“认房不认贷”政策。这释放出什么信号？

什么是“认房不认贷”？

“认房”或“认贷”是银行在发放住房按揭贷款时评判首套房、二套房的标准。8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局三部门联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，明确提出了“认房不认贷”作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。此前，包括杭州、郑州、天津、成都等数十个城市已经落实了该政策。

本次广州发布的《通知》提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

同时，广州市政府对《通知》的解读明确了，申请贷款的居民家庭包括户籍家庭、非户籍家庭、单身人士、境外人士、持人才绿卡人士等不属于法人单位的购房人。户籍家庭和非户籍家庭含借款申请人、配偶及共同生活的未成年子女。

“认房不认贷”对谁最友好？

“认房不认贷”，是不少购房者期盼已久的政策。尤其在一些严格执行“认房又认贷”的一线城市，不仅要看购房家庭名下是否有房，还要看购房家庭是否在全国有过贷款记录，一旦有房或有贷款记录，都会被认定为二套房。一旦被认定为二套房，首付比例、贷款利率随即被推高，意味着购房门槛升高。

据行业专家分析，实施“认房不认贷”，将降低家庭购房门槛，刺激购房需求。其中，对于以下三类人群最为友好。

一是有改善性换房需求的置换家庭。特别在一些首套与二套房首付比例差距比较大的城市，“认房不认贷”政策将推动购房成本大幅降低。

二是新市民。对于曾在外地贷款购买过住房，现因工作地迁移等原因在当地无房的新市民，" 认房不认贷 " 能为其带来利好，减少其购房压力。

三是一些家庭虽已贷款购买过住房，但后因治病、上学等原因需将住房卖掉，实际上名下并无住房。对于这类人群，采用" 认房不认贷 "，显然更加符合其购房需求和实际情况。

总体而言，我国各城市之间的房地产市场差异较大，实施“认房不认贷”，能帮助降低首套房贷款利率，减少“月供”，提高购房支付能力，减轻购房人还贷负担。或许可以大胆推测，在广州、深圳“吃下螃蟹”之后，还有更多住房成本较高的一线城市即将相继落地住房利好政策。

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(责编：申佳平、吕骞)

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