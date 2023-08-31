人民网北京8月31日电 （记者王震、杨曦）在今天举行的”2023年国家网络安全宣传周新闻发布会“上，中央网信办网络安全协调局局长高林透露，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门联合举办的2023年国家网络安全宣传周定于9月11日至17日举行。

高林介绍，自首届网络安全宣传周举办以来，各地区、各部门立足“网络安全为人民、网络安全靠人民”为主题，以百姓通俗易懂、喜闻乐见的方式，广泛开展网络安全进社区、进农村、进企业、进机关、进校园、进军营、进家庭等活动，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，让百姓“愿意看、看得懂、记得住”，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升，对于维护国家网络安全、保障人民群众合法权益具有重要的意义。

高林表示，今年的网安周将继续以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，结合深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，以及习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示精神作为首要任务，围绕党的十八大以来网络安全领域取得的重大成就开展主题宣传活动，深入宣传《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等重要法律法规、政策文件、国家标准，通过论坛、研讨、展览、竞赛等形式，党政机关、科研机构、高校、企业、社会组织、群众等各方力量广泛参与网络安全宣传活动，全面营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。

据了解，2023年国家网络安全宣传周开幕式等重要活动将在福建省福州市举行。其中，开幕式是网安周的启动仪式，将于9月11日上午在福州市海峡国际会展中心举行；网络安全博览会将于9月10日至16日在福州市海峡国际会展中心举行，展览面积约2万平方米，约60家单位、企业参加展览，博览会将设置关键信息基础设施保护、数据安全、个人信息保护、网络安全产品和服务等展区，并组织网安周回顾、人才与创新发展等主题展览；网络安全技术高峰论坛将于9月11日下午在福州市海峡国际会展中心举行，届时将结合新实施的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，以人工智能发展与治理为主题，邀请人工智能领域知名专家学者、高校和科研机构负责人、企业负责人等作主旨演讲。各联合举办部门将在9月12日至17日举办14场分论坛和主题活动。此外，网安周期间还将举行校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等系列主题日活动。

(责编：杨曦、吕骞)

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