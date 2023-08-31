人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.7%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，比上月下降0.5个百分点，但持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，比上月上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

制造业采购经理指数连续三个月回升

图片来源：国家统计局官网

8月份，制造业PMI回升至49.7%，在调查的21个行业中，有12个行业PMI环比上升，制造业景气水平进一步改善。

生产需求同步回升。生产指数和新订单指数分别为51.9%和50.2%，比上月上升1.7和0.7个百分点，均为近5个月以来的高点，特别是新订单指数4月份以来首次升至扩张区间，制造业生产活动加快，市场需求有所改善。从行业看，农副食品加工、化学原料及化学制品、汽车等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%，产需两端较为活跃。

企业采购意愿增强。在制造业生产和市场需求改善的带动下，近期企业采购活动有所加快，采购量指数升至扩张区间，为50.5%，高于上月1.0个百分点。从行业看，化学原料及化学制品、汽车等行业采购量指数和反映原材料进口变化情况的进口指数环比均有所上升，且位于53.5%以上的较高运行水平。

价格指数持续上升。随着近期部分大宗商品价格上涨，以及企业采购活动加快，制造业市场价格总体水平有所回升，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数比上月上升4.1和3.4个百分点，分别为56.5%和52.0%，其中出厂价格指数重返扩张区间。从行业看，农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数处于60.0%以上高位，环比上升均超过7.0个百分点。

大中小型企业PMI均有所回升。大型企业PMI为50.8%，比上月上升0.5个百分点，连续三个月位于扩张区间，大型企业景气水平稳中有升。中、小型企业PMI分别为49.6%和47.7%，比上月上升0.6和0.3个百分点，景气水平继续改善。从产需看，大、中型企业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，产需两端同步增长；小型企业两个指数虽低于临界点，但环比回升较为明显。

企业信心有所增强。生产经营活动预期指数为55.6%，比上月上升0.5个百分点，连续两个月位于较高景气区间，表明随着近期一系列宏观调控政策措施密集出台，企业对市场发展信心进一步增强。从行业看，除纺织业外，其他行业生产经营活动预期指数均位于景气区间，尤其是农副食品加工、汽车等行业位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展前景较为乐观。

调查结果还显示，市场需求不足仍是当前企业面临的主要问题，制造业恢复发展基础尚需进一步巩固。

非制造业商务活动指数继续扩张

图片来源：国家统计局官网

8月份，非制造业商务活动指数为51.0%，比上月下降0.5个百分点，非制造业保持扩张态势。

服务业延续恢复态势。服务业商务活动指数为50.5%，比上月下降1.0个百分点，仍高于临界点，服务业继续保持扩张。从行业看，本月暑期消费对服务业增长的拉动作用依然较为明显，铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理、文化体育娱乐等行业商务活动指数连续两个月位于55.0%以上较高景气区间，业务总量继续较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为57.8%，继续保持在较高景气区间，多数服务业企业对未来行业发展较为乐观，其中零售、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，企业对近期市场发展信心较强。

建筑业景气水平回升。建筑业商务活动指数为53.8%，比上月上升2.6个百分点，建筑业生产活动加快。从行业看，土木工程建筑业商务活动指数为58.6%，高于上月4.6个百分点；新订单指数为52.6%，升至扩张区间，表明基础设施项目建设施工进度加快，土木工程建筑业市场需求改善。从市场预期看，业务活动预期指数为60.3%，持续位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展预期向好。

综合PMI产出指数小幅回升

8月份，综合PMI产出指数为51.3%，比上月上升0.2个百分点，继续保持在扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体稳定扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.9%和51.0%。

(责编：杨曦、吕骞)

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