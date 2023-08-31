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商务部：近期将陆续出台促进新能源汽车贸易合作等专项措施

2023年08月31日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷8月31日在商务部例行新闻发布会上表示，近期将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。

束珏婷指出，今年以来，我国外贸顶住多重压力，在国际市场需求回落的大背景下，1-7月进出口以人民币计（下同）增长0.4%，总体实现平稳运行，展现较强韧性，内生动力持续增强，主要体现在以下三个方面：一是从主体看，外贸企业数量增多、活力增强。广大企业主体是外贸发展的基石。今年1-7月，有进出口实绩的外贸企业超过55万家，同比增长了5.1%；其中，民营企业47.8万家，占比超过八成，持续发挥外贸“稳定器”的作用。

二是从产品看，高质量高技术高附加值产品出口竞争力增强。以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的“新三样”出口保持强劲，1-7月合计增长了51%。我国新能源汽车产业技术水平持续提升，海外营销渠道和售后服务体系不断完善，已成功销往160多个国家和地区。

三是从业态看，外贸发展的新动能加快释放。跨境电商保持快速发展，上半年进出口增长了16%，占整体外贸进出口的比重从5年前的不到1%上升至5%左右。跨境电商主体超10万家、各类产业园区近700个，直播电商、社交电商等新模式不断涌现，成为外贸企业和产品出海的重要渠道。

束珏婷介绍，下一步，将主要从以下几方面努力为外贸企业减负增活力：一是便利跨境商务人员往来。商务部将继续和外交部、民航局、移民局等部门密切协作，共同努力推动中外航空公司复航增班，提供更为便利的进出境签证服务。

二是支持企业境内外参展营销。办好进博会、广交会、服贸会等重要展会。加大对外贸企业人员境外参展、开展海外营销的支持力度。

三是提升外贸金融服务水平。加大对外贸企业特别是中小微企业出口信贷支持力度。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。

(责编：孙红丽、吕骞)
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