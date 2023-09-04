人民网北京9月4日电 （记者栗翘楚）9月3日，在2023年中国国际服务贸易交易会举办期间，由中国公共关系协会主办，全国工商联国际合作部协办的“公共关系与中国企业ESG发展专题论坛”在京举办。

中国公共关系协会会长、国务院新闻办公室原副主任郭卫民在致辞中指出，近年来，我国围绕碳达峰碳中和、乡村振兴、共同富裕、环境治理、社会公平、养老体系建设等重大战略性议题，加强顶层设计、出台政策举措、激发主体动能，为企业ESG投入与发展提供了广阔空间。长期以来，公共关系通过发挥沟通协调、传播引导功能，为服务中国企业高质量、可持续、全球化发展提供了有力支撑。新形势下，强化公共关系思维、善用公共关系实践，对于推动企业ESG发展迈向更高水平具有重要意义。中国公共关系协会将继续发挥自身优势，积极助力中国企业ESG建设，加大ESG研究和传播力度，搭建交流合作平台，组织开展高质量培训，为推动企业ESG建设、丰富中国特色公共关系事业内涵、推动中国式现代化建设作出更大贡献。

全国工商联副主席邱小平在致辞中表示，近年来，全国工商联高度重视民营企业ESG工作，采取多种手段引导、推动民营企业积极履行社会责任。越来越多的民营企业特别是民营上市公司主动融入时代发展大局，自觉践行ESG理念，以实际行动持续创造社会价值，同时通过防治环境污染、保障安全生产和构建和谐劳动关系，有效防范生产经营中的社会环境风险，为我国经济社会高质量发展贡献了民企力量。进一步引导民营企业加快ESG转型发展，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的具体举措，也是推动民营企业加快建设世界一流企业、实现高质量可持续发展的客观需要。为此，要进一步引导民营企业提高对ESG的认识，要进一步引导民营企业强化ESG实践，要进一步引导民营企业加强宣传工作。

国务院国资委原秘书长彭华岗在主旨演讲中表示，中国企业特别是国有企业的国际形象关乎国家形象，ESG是展示中国企业国际形象的重要窗口，ESG与人类命运共同体一脉相承，与联合国可持续发展目标一脉相承，中国企业践行ESG理念、推动ESG实践，对于树立中国企业国际形象、展示国家形象，具有十分重要的意义。建议加快建立接轨国际、符合国情的中国ESG评价体系；构建接轨国际符合国情的ESG评价体系；深度融入国家战略，推动行业ESG生态建设；加强供应链ESG管理；提高数据披露率等。

中国质量认证中心副主任刘钢在主旨演讲中表示，目前，全球ESG实践取得了快速发展。一是发布企业ESG报告的上市公司数量在不断增加。据统计，全球最大250家企业中，96%发布ESG报告；二是包含企业ESG实践、ESG信息披露、ESG评价和ESG投资等核心要素相辅相成的ESG生态体系也逐渐形成；三是全球重要经济体都开始构建和完善ESG政策法规体系以促进和规范企业ESG发展。刘钢建议积极完善ESG顶层制度设计，推动我国ESG信息披露制度与政策体系完善，统一上市公司ESG信息披露标准，充分利用市场定价功能引导资本服务实体经济，持续推动经济绿色低碳转型和可持续发展。

首钢集团总经理助理刘建辉在主旨演讲中表示，近年来，首钢积极践行ESG理念，坚持把绿色发展作为企业应尽的社会责任，积极融入国家战略，圆满完成冬奥会各项服务保障任务。搬迁后的首钢园自觉服务北京市“四个中心”功能建设，聚焦“四个复兴”，打造“一起向未来”的首都城市复兴新地标。通过多年探索，一座座工业遗存正在焕发新活力。在“绿色”与“创新”理念的引领下，首钢园正在向低碳之城、绿色之城不断转变。

此次论坛还发布了《公共关系与中国企业ESG发展行业倡议》，呼吁社会各方共同参与，积极赋能中国企业ESG实践与传播，向世界展示中国企业高质量发展成果。倡议做ESG理念的践行者，助力企业提升ESG意识，构建ESG企业文化；倡议做ESG理念的传播者，努力创新ESG传播，加快完善信息披露机制；倡议做ESG体系的推进者，大力推动公共关系行业发挥自身优势，参与企业ESG建设全过程。

(责编：杨曦、高雷)

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