原标题：着力打造高水平青年科技人才队伍

青年兴则国家兴，青年强则国家强。近日印发的《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》（以下简称《若干措施》），是专门针对青年科技人才培养和使用的系统性规划，为打造一支高水平青年科技人才队伍指明方向。

青年时期是科研的黄金阶段，青年人才蕴藏着巨大的创新潜力。习近平总书记高度重视青年科技人才队伍建设，多次提到青年科技人才在科技创新和科研攻关中的重要地位，强调“青年人才是国家战略人才力量的源头活水”“要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角”。党的二十大报告和中共中央政治局第三次集体学习都突出强调了青年科技人才问题。

通过不断创新培养模式和组织模式，我国青年科技人才已成为国家科技战略的重要先锋。复兴号高铁设计研发团队平均年龄38岁；北斗卫星核心团队平均年龄36岁；“中国天眼”研发团队平均年龄仅30岁……青年科技人才聚焦基础研究和国民经济领域重要科学问题，积极承担国家级重大项目，取得一系列创新成果，有力支撑了国家战略科技力量发展和科技强国建设。

面对世界百年未有之大变局，科技创新在大国竞争中的作用越发凸显。立足中华民族伟大复兴战略全局和实现我国高水平科技自立自强的实践蓝图，全方位培养和使用好青年科技人才是我国构建战略科技力量、解决当下关键核心技术“卡脖子”难题的重要抓手。同时也应看到，我国青年科技人才存在担纲机会少、成长通道窄、生活压力大等问题。《若干措施》正是针对这些阻碍青年科技人才队伍发展壮大的痛点和难点，着力破解当前青年科技人才成长与发展过程中的共性问题。

从加强思想政治引领到加大生活服务保障力度；从加大对职业早期青年科技人才稳定支持力度到完善博士后机制；从支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”“当主角”，到国家科技创新基地要大力培养使用青年科技人才……《若干措施》涵盖青年科技人才培养和使用的全链条，既有原则性方针，也有量化要求，注重务实管用，具有很强的操作性。

“人材者，求之则愈出，置之则愈匮。”我们期待，在《若干措施》的引导下，各地各单位敢于打破“条条框框”，全心全意为青年科技人才撑腰壮胆、排忧解难，在“铺路子”“端盘子”中支持青年科技人才挑大梁、当主角，进一步激发青年科技人才创新活力，打造一支生龙活虎、万马奔腾的青年科技人才队伍。我们期待，在不断优化的政策保障下，更多青年科技人才将个人奋斗融入党和人民的事业中，锚定目标，攻坚克难，为推动中华民族伟大复兴贡献磅礴青年力量。

(责编：杨曦、陈键)

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