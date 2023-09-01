人民网记者 许维娜

继8月30日早间广州打响一线城市“认房不认贷”第一枪后，当日晚间，深圳也跟进落地该政策。对于大众最为关心的京沪两地是否及时跟进问题，目前有了最新进展。

截至目前，北上广深全部官宣执行“认房不认贷”政策措施。同时，该政策在厦门、鄂州、东莞、成都、佛山等多个热点城市陆续落地。

据上海市住房和城乡建设管理委员会9月1日消息，为更好满足刚性和改善性住房需求，使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，9月1日，上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局、人民银行上海市分行、国家金融监督管理总局上海监管局联合印发了《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

通知规定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。该规定自通知印发次日起执行。

同日，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局发布关于优化北京市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。为贯彻落实住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，现就优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准通知如下：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，截至目前北上广深四个一线城市全部落实首套“认房不认贷”政策，政策信号明显，预计将极大修复市场情绪和预期，提振市场信心。预计短期其他二线和三四线城市将全面跟进。

在此之前，据中国人民银行官网，8月25日，住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。

所谓“认房不认贷”，即居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

贝壳研究院监测显示，7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%，二套主流房贷利率平均为4.81%。其中，一线城市首二套房贷利率分别为4.50%、5.03%，二线城市首二套房贷利率分别为3.88%、4.81%。从全国范围来看，二套房贷利率普遍高于首套。

“认房不认贷”怎样惠及购房者？对于重点城市而言，以北京为例，北京的二套商业贷款最低首付普宅60%，非普通住房为80%，房贷利率5.25%。如果调整“认房不用认贷”，换房家庭首付比例可以调整为35%、房贷利率可以降至4.75%。

行业普遍认为，相比于“认房又认贷”，新政策使得“卖一买一”等购房群体需支付的首付比例大幅降低，月供压力也小于以往，更好地降低居民住房消费负担，更好地满足居民刚性和改善性住房需求。

“该政策应该是一揽子政策之一，多措并举、供需同步发力，在降低利率、降低税费，鼓励开发商合理定价、降价促销，加大公共服务补短板力度，同时在居民收入端、就业端更多着力，稳定居民的预期，这样综合起来才能让楼市稳定下来。”广东住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示。

目前，重点城市楼市仍处于深度调整阶段。诸葛数据研究中心数据显示，8月前27天，重点15城新房累计成交58934套，较上月同期下降7.19%。重点10城二手住宅累计成交49227套，较7月同期下降4.59%。重点城市新房，二手房交易活跃度均呈现持续下滑态势。

与此同时，银行存量房贷利率调整或也渐行渐近，近期，多家上市银行披露2023年中期业绩并召开业绩发布会，针对存量房贷利率调整进展情况。业内人士认为，房贷政策频发，将助推市场需求释放，提振市场信心，更有力地推动房地产市场平稳健康发展。

此外，上海易居研究院总监严跃进表示，近期以来，从“认房认贷”政策优化到存量贷款利率调整，涉及房地产贷款的相关政策频发，将助推房地产市场相关需求的释放、提振市场信心。同时，多个房企增加推盘量，房地产行业有望在“金九银十”迎来一定的恢复。未来，政策落地将进一步提速，促进房地产市场平稳健康发展，对进一步提振宏观经济产生积极作用。

(责编：王震、吕骞)

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