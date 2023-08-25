算力算法数据赋能千行百业 助推数字经济与实体经济融合发展
“数字哨兵”站岗，3秒内完成住户的身份识别；“AI防溺水系统”划定数字警戒线，辖区重点河段实现全覆盖；“电子保姆”照料独居老人，居家养老更加健康安全……
日前，人民网记者在湖北省宜昌市点军区采访时发现，当前，宜昌市点军区正聚焦算力及大数据产业发展，乘“数”而上，建立以“算力为支撑、算法为核心、应用为驱动、智造为引领”的数字经济生态，以“芯池神网”之业建“心驰神往”之城，加快建设数字产业高地，全力以赴打造世界级宜昌“风景南岸”。
专家表示，当前，数字经济作为新经济形态，正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、重构全球竞争格局的关键力量。当前，我国算力产业已初具规模，正加速向政务、工业、交通、医疗等领域拓展深化，推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，持续赋能千行百业。
国家先进计算产业创新（宜昌）中心项目一期工程“硅立方”及配套动力中心主体结构封顶。受访者供图
聚焦算力算法数据 夯实数字经济根基
盛夏时节，位于湖北省宜昌市点军区国家先进计算产业创新（宜昌）中心项目建设现场，作为视觉核心的“硅立方”及配套动力中心主体结构已经封顶。
据该项目负责人介绍，国家先进计算产业创新（宜昌）中心项目分二期建设，一期125P智算项目将于2023年9月建成运营，二期计划2024年整体竣工，届时将达到500P混合算力，为区域内企业、高校、科研机构提供人工智能应用所需的算力、算法和数据服务。
数字经济时代，算力是核心生产力，算法是重要生产工具，数据是关键生产资料。数据标注作为数字经济产业链的基础服务商，将进一步筑牢数字经济产业链条。
在湖北省宜昌市点军区江南科创园华中人工智能数据产业中心内，一排排数据标注师正紧盯屏幕，聚精会神地进行标注工作。
华中人工智能数据产业中心数据标注师正在进行数据标注工作。人民网记者 杜燕飞摄
“人工智能就像一个学生，数据标注师带领它们识别万物，完成数据积累之后，人工智能就可以为我们提供更便捷的服务。”金辉大数据产业发展有限公司负责人周剑说，目前，该中心已建成2000人规模，远期将建成万人规模的华中地区最大的人工智能数据标注产业中心。
记者在采访中了解到，2023年以来，宜昌市点军区数字经济已经驶入发展快车道，国家先进计算产业创新（宜昌）中心一期、高通量算力中心将全面投产；IC云设计平台、国产芯片生产线、E级超算中心、中科睿芯信息高铁华中枢纽站、北斗融合网格码、北斗时空大数据底座等一批高科技项目也将全面建设……
“我们聚焦‘算力、算法、数据’三大核心要素，加快算力中心、标注中心、数据中心布局，提升数据生产加工能力，把数据要素变为本地资产，把数据加工能力变为本地资源，做强数据生产全产业链，打造数字经济核心优势。”湖北省宜昌市点军区委书记万红表示，下一步将加快智算、超算、通算多样化算力布局，搭建大模型平台通用算力底座，谋划建设城市计算中心，打通链接中心城市和8大枢纽10大集群的直连高速网络，构建“国产化+市场化”国内国际双循环算力体系，力争到2025年建成1000P超算、3000P智算能力，形成全国独有的完整算力体系，推动建成国家算力网络集群。
加快应用场景建设 全面推进数字化治理
湖北省宜昌市点军区位于长江南岸，坐拥滨江岸线36.9公里。守护一江清水，共抓长江大保护，是点军区义不容辞的责任。
工作人员向公众介绍长江禁渔智慧应用场景。受访者供图
“自2021年开始，我们在宜昌市232公里长江流域沿岸部署了117路人工智能设备，利用人工智能算力中心提供算力算法服务，只需几十秒，就可以对江域重点船只、沿岸重点部位的捕鱼、电鱼、钓鱼等违法行为进行识别和自动预警。”中科升哲数据科技有限公司高级运营经理柳琳告诉人民网记者，根据预设的多级处置流程，将对应的处置记录推送至各级责任人，针对违法行为人员，进行记录处置，助力长江大保护。
在强大的算力支持下，数字技术在提升社会治理效能的同时，也加速向工业领域推广，为安全生产筑牢“智能防线”
宜昌市是一个化工城市。针对化工行业安全风险高的痛点，东土科技（宜昌）有限公司自主研发了全国首个“5G+工业互联网+化工安全生产信息化平台”，在湖北宜化松滋肥业有限公司先行应用，并被应急管理部纳入“工业互联网+危化安全生产”试点。
东土科技（宜昌）有限公司智慧安全综合管理平台。受访者供图
“依托5G和自主可控操作系统、边缘计算等工业互联网‘根技术’，平台通过对生产人员实施网络化管理，对设备装置实施远程网络化监测监控，安全生产风险被管控在萌芽阶段。”东土科技（宜昌）有限公司副总经理李长青介绍，该平台构建了政府、园区、企业三级危险化学品安全风险分级管控体系，在提升安全监管效率、精准监管的同时，倒逼危化企业提升安全管理的“底板”，提升安全水平。
“近年来，我们先后启动建设北斗网格编码、北斗天基地基增强感知网、实景三维数字孪生地图、数智点军等城市数字公共基础设施，建成了防违控违、智慧林业、数智河长、预防溺水、应急消防、智慧交通、数字乡村等13个应用场景，实现了实时高效的数据共享开放，提升了社会治理效能，增强了群众获得感、幸福感和安全感。”万红表示，下一步，点军区将不断创新应用场景、扩大应用范围、招引应用主体，大力拓展人工智能、北斗应用、数字城市、工业互联网、科学计算、数据要素加工处理、智能制造等行业应用，推动大数据及算力经济产业与生命健康等产业、城市数字公共基础设施建设融合发展。
营造良好营商环境 助力数实融合发展
“没有宜昌市以及点军区委、区政府的大力支持，没有项目参建各方的齐心合力，江南科创园一期不可能提前6个月完工。”中电光谷宜昌公司相关负责人说。
实际上，数字经济有别于传统产业，大多数企业都是以技术、智力、平台、专利等“轻资产”投资为主，企业更多关注的是当地产业生态、发展土壤和营商环境。
位于电子信息产业园内的北斗时空大数据智慧展厅。受访者供图
“我们适应数字经济产业发展新特点，思考企业为什么来（Why）、来了落哪里（Where）、来了能干什么（What）、我们能为企业做什么（Do）‘3W+1Do’四个核心问题，推动‘成本最低、效率最高、政策最优、服务最好’营商环境专项行动，创新实施‘政企早餐会、招商会客厅’等服务联络机制，推进产业链、创新链、人才链、资本链、服务链深度融合，与企业建立‘命运共同体’。”万红表示，加快建设中电宜昌网信产业园、江南科创园、北斗数字产业园、百联慧谷创意科技园等产业平台，进一步完善园区功能配套，为企业落地、建设、生产、销售提供全生命周期服务。
好的营商环境提振了企业投资宜昌市点军区的信心。目前，宜昌市点军区已吸引了中科曙光、中科睿芯、中科升哲、依迅北斗、智网易联、燧原科技等20余家国内工业互联网、大数据、人工智能领域企业相继落户，基本形成了“客聚点军谋发展”的良好态势。
党的二十大报告指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
“随着越来越多电子信息技术领域龙头企业聚集，宜昌市点军区数字经济产业优势正逐渐显现，推动宜昌市点军区迈入数字经济与实体经济融合发展新赛道。”湖北省宜昌市点军区发改局相关负责人说，下一步将加快完善数字产业政策体系，研究编制数字经济产业发展规划，制定出台算力补贴、离岸经营、人才引进等数字经济高质量发展扶持政策，为数字经济产业发展营造良好的发展环境。
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