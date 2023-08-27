人民网8月27日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行，再次刷新我国磁约束聚变装置运行纪录，标志着我国磁约束核聚变研究向高性能聚变等离子体运行迈出重要一步。

新一代人造太阳“中国环流三号”。受访者供图

业内人士表示，为实现聚变能源，需要提升等离子体综合参数至聚变点火条件。磁约束核聚变中的高约束模式（H模）是一种典型的先进运行模式，被选为正在建造的国际热核聚变试验堆（ITER）的标准运行模式，能够有效提升等离子体整体约束性能，提升未来聚变堆的经济性，相较于普通的运行模式，其等离子体综合参数可提升数倍。

据介绍，可控核聚变具有资源丰富、环境友好、固有安全等优势，是目前认识到的能够最终解决人类能源问题的途径之一，可控核聚变是我国核能发展“热堆—快堆—聚变堆”三步走战略体系的组成部分，对我国经济社会发展、国防工业建设具有重要意义。

“中国环流三号”首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行。受访者供图

“在实现百万安培等离子体电流高约束模式运行的基础上，新一代人造太阳‘中国环流三号’团队，将进一步发展高功率加热和电流驱动、等离子体先进运行控制等核心技术，实现堆芯级等离子体运行，研究前沿聚变物理，为我国开展聚变燃烧实验、自主建造聚变堆奠定基础。”中核集团相关负责人表示。

(责编：王连香、高雷)

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